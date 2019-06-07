Кива покинув соціалістів і йде на вибори з Медведчуком і Бойком



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Ілля Кива Фото: Главком

Кива заявив, що його політичні погляди співпадають з командою Опозиційної платформи «За Життя»

Ілля Кива склав повноваження голови Соціалістичної партії України, новим головою Соцпартії обрано голову Полтавської облорганізації СПУ Сергій Чередніченко.

Про це повідомляє прес-служба СПУ.

«Ілля Кива склав повноваження голови Соціалістичної партії України. Його відставку прийняв черговий з'їзд, який відбувся 5 червня. Рішенням з'їзду було обрано нового голову партії - Сергій Чередніченко», - зазначається в повідомленні.

«Ми прийняли пропозицію приєднатися до потужної прогресивної команди Опозиційна платформа «За Життя». Сьогодні найголовніше - це досягнення миру в нашій країні. І ми зробили наш крок для того, щоб зшити Україну. Разом ми зможемо забезпечити якісну професійну роботу. Наші політичні погляди збігаються, і ми маємо намір і далі боротися за соціальну справедливість і захищати людей - уже в парламенті», - сказав Ілля Кива.

Нагадаємо, в мережі Facebook з’явився список 35 кандидатів в депутати від «Опозиційної платформи За життя».

В первую п’ятірку очікувано увійшли партійні лідери – Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська та Сергій Льовочкін.

Але в списку немає Олександра Єфремова, який вже кілька років перебуває в СІЗО.

В списку є депутати з груп Бойка-Льовочкіна, Медведчука-Рабіновича та київські «ударівці» на чолі з Вадимом Столаром.

Слід зазначити, що вони мають шанс потрапити до наступної Ради, тому що останнє соцопитування показує підтримку Опозиційної платформи на рівні 10,7%, що дає цій політичній силі 30 місць.