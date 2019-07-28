Порошенко прийшов на святкування Хрещення Русі



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Петро Порошенко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

П’ятий президент бере участь в святкуванні 1031-ї річниці Хрещення Русі

Петро Порошенко прийшов на урочисту божественну літургію на честь дня Хрещення Русі. Богослужіння проводить митрополити Епіфаній.

Після літургії відбудеться Хресний хід. Віряни пройдуть Хресним ходом від храму Софії Київської до пам'ятника князю Володимиру за маршрутом: Софійський Собор - Володимирський проїзд - вулиця Трьохсвятительська - парк Володимирська гірка. Хода завершиться молебнем біля пам'ятника Володимиру Хрестителю.

Слід зазначити, що для Православної церкви України Хресний хід стане першим після отримання Томосу.

Нагадаємо, Порошенко у сьогоднішньому відеозверненні заявив, що «буде підтримувати Православну Церкву України, захищати її від нападок реваншистів, допомагати її єднанню зі світовим православ’ям, братньому діалогу з усіма Церквами, що бачать свої початки у Володимировому Хрещенні».