Порошенко заявив, що готовий був давати свідчення ДБР хоч вночі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П'ятий президент Петро Порошенко

Порошенко підкреслив, що ні він особисто, ні в офісі «Європейської солідарності» ніхто не отримував жодної повістки від Держбюро розслідувань

П’ятий президент України Петро Порошенко прокоментував дивну ситуацію, яка склалася останнім часом із так званими викликами на допит до Державного бюро розслідувань. Сам Порошенко вважає, що відбувається «дивна ситуація», адже він стверджує, що жодної повістки від ДБР, запрошення по жодній з адрес — службовій, домашній він не отримував. Порошенко додав, що дізнавався про існування цих повісток, але їх йому таки з Бюро не направляли.

Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».

Крім того, ЗМІ повідомляли про нібито примусовий привід Порошенка з боку ДБР: «Я це взагалі не коментую. Єдине джерело, яке чомусь володіло думками слідчих і головами в ДБР, був колишній заступник Адміністрації президента Януковича пан Портнов.

Він мав доступ до матеріалів, він мав доступ до дат і постійно оголошував ці дати. Оголошував з подвійною метою: щоб організувати провокації, друге — для того, щоб зробити певний спосіб психологічного тиску на мене. Це марно».

Порошенко пояснив, що минулого тижня, після виборів до Верховної Ради, у черговий раз почув, що на четвер, 25 липня, на 15 годину його знову нібито чекають в ДБР.

«Я почув про це за годину чи за дві, що мене чомусь чекають в ДБР, але чомусь без повістки, я твердо розумів, що це може бути використано, як провокація проти мене, що я нібито не з'явився. Я поїхав.

Оскільки в мене на 25 липня на 15 годину (це легко перевірити) за пропозицією американської сторони була запланована зустріч з паном Куртом Волкером і іншими представниками Державного департаменту. Саме на 15, і тому я 24 липня поїхав до ДБР і запропонував — оскільки в мене міжнародна зустріч, чи могли би ви зараз мене допитати», - пояснив Порошенко.

«Вони кажуть «ми не готові». Так чекайте, ви кажете, що готувалися до цього місяць! «Нам потрібно дві години». «Добре, я через дві години під'їду». «Ми можемо тільки о дев'ятій вечора». «Добре, я на дев'яту вечора під'їду. Скажіть коли, і я буду у вас». «Добре, ми вас запросимо на дев'яту вечора».

Потім проходить певний час і кажуть «ви знаєте, і на дев'яту вечора ми також не готові вас допитувати». Я кажу: «Це виглядає як клоунада, але я вас почув. Ось заявка, в мене міжнародна зустріч, прохання перенести допит, тільки обов'язково дати відповідь».

Ми почекали до другої години, на наші заявки про перенесення допиту ми не отримали жодної відповіді. Для того, щоб не дати їм зробити провокацію, я передзвонив нашим американським партнерам, попросив перенести на дві години цю зустріч — з 15 на 17. Вони люб'язно погодились. Це також можна перевірити. І я поїхав в ДБР», - розповів ситуацію п’ятий президент.

Порошенко підкреслив, що ні він особисто, ні в офісі «Європейської солідарності» ніхто не отримував жодної повістки від Держбюро розслідувань.

«І якщо хтось може продемонструвати, що Порошенко отримав повістку, нехай покаже це. Я залюбки на це подивлюся», - резюмував колишній Глава держави.