Порошенко після допиту в ДБР: Коли тиснуть на «Прямий» і не розбираються з проросійським ТВ – це тиск на свободу слова



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Питань щодо придбання проросійських телеканалів в ДБР не виникає - Петро Порошенко

Державне бюро розслідувань продовжує розслідувати справу телеканалу «Прямий». Про це повідомив Петро Порошенко після допиту у слідчого ДБР.

«Вони намагаються продовжувати здійснювати слідчі дії проти каналу «Прямий». Нам про це було повідомлено», - сказав Порошенко.

При цьому він відмітив, що питань по проросійських каналах ДБР чомусь не розслідує.

«В той же час по проросійських каналах у них немає інформації і вони подальші дії здійснювати поки що не збираються. Я дуже сподіваюсь, що спілкування в такий спосіб найближчим часом буде припинено», - додав п’ятий президент.

Таку ситуацію він вважає тиском на свободу слову.

«Я вважаю, що коли починають тиснути на свободу слова, в тому числі на «Прямий», і не робити жодних кроків по прозорості придбання проросійських каналів, - це є тиск на свободу слова в Україні», - розповів Порошенко.

Журналістці NewsOne, яка допитувалась, коли ж його викличуть на допит по іншим провадженням, Порошенко порадив: «Зверніться до Портнова (екс-заступник голови Адміністрації Віктора Януковича – Ред.), у NewsOne для цього є всі можливості».

Нагадаємо, сьогодні Порошенко прибув на допит по справі про можливе ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу заводу «Кузня на Рибальському». Заяву в ДБР по цій справі подав Андрій Портнов.

Після допиту Порошенко сказав, що дав всі необхідні пояснення щодо прозорості угоди купівлі-продажу заводу «Кузня на Рибальському».

«Ми твердо наголошуємо, що будемо заявляти, якщо Держбюро буде упереджено ставитися і не буде порушувати справу проти Портнова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, ми будемо шукати правду по захисту країни, мова не йдеться про захист Порошенка, мова йдеться про захист України у суді. Твердо наголошую, що сьогоднішнє спілкування ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує», - зазначив п’ятий президент.

Як повідомлялось, Портнов також подав заяву щодо відмивання коштів та легалізації незаконних доходів і несплату податків Порошенком при купівлі телеканалу «Прямий».

У Національної ради з питань телебачення і радіомовлення повідомляли, що в них немає доказів зв’язку телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK з Віктором Медведчуком.