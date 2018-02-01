Держдеп: США розчаровані підписанням польського «історичного» закону

Прийняття закону у негативно позначиться на свободі слова та наукових дослідженнях, вважають у США

Державний департамент США заявив, що США розчаровані прийняттям в Польщі закону про Інститут національної пам'яті. Про це повідомляється на офіційному сайті Держдепу США. «Сполучені Штати Америки розчаровані тим, що президент Польщі підписав закон, який передбачає кримінальне покарання за приписування нацистських злочинів польській



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Держдеп США

Прийняття закону у негативно позначиться на свободі слова та наукових дослідженнях, вважають у США

Державний департамент США заявив, що США розчаровані прийняттям в Польщі закону про Інститут національної пам'яті.

Про це повідомляється на офіційному сайті Держдепу США.

«Сполучені Штати Америки розчаровані тим, що президент Польщі підписав закон, який передбачає кримінальне покарання за приписування нацистських злочинів польській державі. Прийняття цього закону негативно позначиться на свободі слова та наукових дослідженнях», - йдеться в повідомленні.

США підтверджують, що такі терміни, як «табори смерті в Польщі», вводять в історичну оману. Кращим засобом протидії цьому є «відкриті дебати, стипендії та освіта».

Ввечері 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону про Інститут національної пам'яті, який спричинив дипломатичну кризу між Польщею й Ізраїлем, а також Польщею й Україною.

Раніше Дуда пообіцяв підписати закон і звернутися до Конституційного судуПольщі з проханням дати оцінку цьому документу.

У вівторок Верховна Рада підтримала постанову про звернення до Польщі через «антибандерівський» закон.

Як відомо, 26 січня польський Сейм і Сенат Польщі ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

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