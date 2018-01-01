Президент Польщі підписав «антибандерівський» закон

Раніше Дуда пообіцяв підписати закон і звернутися до Конституційного суду Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону про «Інститут національної пам'яті», який спричинив дипломатичну кризу між Польщею й Ізраїлем, а також Польщею й Україною. Про це ввечері у вівторок, 6 лютого, агентству PAP повідомив прес-секретар польського президента Кшиштоф Лапіньскі. Раніше Дуда пообіцяв



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Президент Польщі Анджей Дуда, архівне фото

Раніше Дуда пообіцяв підписати закон і звернутися до Конституційного суду Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону про «Інститут національної пам'яті», який спричинив дипломатичну кризу між Польщею й Ізраїлем, а також Польщею й Україною.

Про це ввечері у вівторок, 6 лютого, агентству PAP повідомив прес-секретар польського президента Кшиштоф Лапіньскі.

Раніше Дуда пообіцяв підписати закон і звернутися до Конституційного суду Польщі з проханням дати оцінку цьому документу.

У вівторок Верховна Рада підтримала постанову про звернення до Польщі через «антибандерівський» закон.

Як відомо, 26 січня польський Сейм і Сенат Польщі ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

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