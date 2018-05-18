Держдеп США вимагає звільнити всіх українських політв'язнів
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Сьогодні в Росії та анексованому Криму утримують 64 українських політв'язнів
Державний департамент США закликав Росію негайно відпустити всіх українських політв'язнів.
Про це повідомила речниця Держдепу США Хізерт Наеурт у Twitter.
«США підтримують Олега Сенцова і закликають Росію негайно відпустити всіх українських політв'язнів», - написала вона.
Як повідомлялося, в Росії та анексованому Криму утримують 64 українських політв'язнів.
16 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.
Українська сторона готова передати РФ росіян, які утримуються в українських тюрмах за порушення українського законодавства і участь у війні задля того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших бранців.
Як відомо, українського режисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.
Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова в список політв'язнів.
На даний час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.
18 травня під посольством РФ у Києві показали п’єсу про судилище над Сенцовим.