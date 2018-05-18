Держдеп США вимагає звільнити всіх українських політв'язнів

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Сьогодні в Росії та анексованому Криму утримують 64 українських політв'язнів

Державний департамент США закликав Росію негайно відпустити всіх українських політв'язнів.

Про це повідомила речниця Держдепу США Хізерт Наеурт у Twitter.

«США підтримують Олега Сенцова і закликають Росію негайно відпустити всіх українських політв'язнів», - написала вона.

Як повідомлялося, в Росії та анексованому Криму утримують 64 українських політв'язнів.

16 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

Українська сторона готова передати РФ росіян, які утримуються в українських тюрмах за порушення українського законодавства і участь у війні задля того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших бранців.

Як відомо, українського режисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова в список політв'язнів.

На даний час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.

18 травня під посольством РФ у Києві показали п’єсу про судилище над Сенцовим.