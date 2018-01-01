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    Сенцова не етапували, він в колонії на Ямалі – сестра

    В колонії не правильно відповіли на запит сестри
    Українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії, нікуди не етапували. Наразі він знаходиться у колонії в Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Тюменської області Росії). Про це повідомила його сестра Наталя Каплан на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «За інформацією надійного джерела, Олег знаходиться все там же,
    • Сьогодні, 20:59
    • Розсилка
    Олег Сенцов
    Олег Сенцов

    В колонії не правильно відповіли на запит сестри

    Українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії, нікуди не етапували. Наразі він знаходиться у колонії в Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Тюменської області Росії). Про це повідомила його сестра Наталя Каплан на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «За інформацією надійного джерела, Олег знаходиться все там же, в ІК-8 в Лабитнангі. З'ясувалося, що в листі було неправильно вказано рік народження», - написала Каплан.

    «Так що відставити паніку. Але всім небайдужим величезне дякую. Сподіваюся, далі без помилкових тривог», - додала сестра політв’язня.

    Нагадаємо, раніше сестра повідомила, що Сенцова немає у виправній колонії в Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Тюменської області Росії).

    Як відомо, українців Олега Сенцова й Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

    У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

    Олега Сенцова доставили до міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Росії, Північне полярне коло) 13 жовтня.

    Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.

    Повідомлялося, що Сенцов вперше подзвонив з російської в'язниці.

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