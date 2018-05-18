Під посольством РФ у Києві показали п’єсу про судилище над Сенцовим (відео)

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Олег Сенцов понад 4 роки незаконно утримується в російській в'язниці

Активісти підтримали Олега Сенцова в його відчайдушній боротьбі за справедливість

У п'ятницю, 18 травня, біля будівлі посольства Росії в Києві активісти читали документальну п'єсу російського сценариста Олени Греміної «Заручини» про судовий процес над незаконно засудженим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«П'ятий день голодує, 4 роки і восьмий день незаконно утримується в російській в'язниці Олег Сенцов. 18 травня ми підтримуємо Олега Сенцова в його відчайдушній боротьбі за справедливість і закликаємо всіх небайдужих приєднатися до цієї акції», – зазначили організатори напередодні заходу.

Нагадаємо, 16 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

Українська сторона готова передати РФ росіян, які утримуються в українських тюрмах за порушення українського законодавства і участь у війні задля того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших бранців.

Як відомо, українського режисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова в список політв'язнів.

На даний час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.