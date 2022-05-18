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    Держдеп США запустив програму моніторингу воєнних злочинів РФ в Україні

    В Україну розслідувати злочини РФ приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду - Держдеп США запустив програму моніторингу воєнних злочинів РФ в Україні
    В Україну розслідувати злочини РФ приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду
    фото з відкритих джерел

    Інформація публічно розповсюджуватиметься через онлайн-платформу

    США оголосили про нову програму з надання доказів, скоєних Росією військових злочинів в Україні. Про це йдеться на вебсайті Державного департаменту Сполучених Штатів.

    Так, у Держдепі оголосили про запуск програми «зі збору, аналізу та широкого поширення доказів скоєних Росією військових злочинів та інших злочинів в Україні».

    Програма, що отримала назву Conflict Observatory (Обсерваторія конфліктів), включатиме документування, перевірку та розповсюдження свідоцтв з відкритих джерел про дії російських військ «під час жорстокої війни, яку веде президент Путін«, йдеться в повідомленні Держдепартаменту для ЗМІ.

    «Обсерваторія конфліктів аналізуватиме та зберігатиме загальнодоступну та комерційну інформацію, включаючи супутникові знімки та інформацію, що розповсюджується через соціальні мережі, відповідно до міжнародних правових стандартів, для використання у поточних та майбутніх механізмах підзвітності», – йдеться у повідомленні.

    Там пояснили, що програма включатиме дотримання суворих процедур зберігання для майбутніх цивільних та кримінальних судових процесів у відповідних юрисдикціях.

    Інформація публічно розповсюджуватиметься через онлайн-платформу, додається в заяві.

    Держдепартамент повідомив, що програма є результатом співпраці з Esri, провідною компанією з виробництва географічних інформаційних систем, Лабораторією гуманітарних досліджень Єльського університету, Смітсонівською ініціативою з порятунку культури та PlanetScape Ai, а уряд США також надасть комерційні супутникові знімки для цих зусиль.

    Держдепартамент заявив, що очікує на приєднання до програми міжнародних партнерських організацій. Звіти будуть доступні на сайті – ConflictObservatory.org.

    Як повідомлялося, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан направив в Україну групу з 42 слідчих, судових експертів і допоміжного персоналу для розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людства.

    Теги: росія окупанти США війна путін розслідування Україна окупація #stoprussia
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    Держдеп США запустив програму моніторингу воєнних злочинів РФ в Україні