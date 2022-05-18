На Київщині масштабна пожежа: запах гару дістався столиці

Гасіння пожежі ускладнюється зміною вітру

Поблизу с.Страхолісся Вишгородського району виникло загорання лісової підстилки. Площа пожежі наразі встановлюється. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

На місці працюють підрозділи ДСНС України.

Під час пожежі наші вогнеборці врятували місцеву мешканку с. Страхолісся.

Зараз до гасіння залучено 26 чоловік особового складу та шість одиниць техніки служби.

Гасіння пожежі ускладнюється зміною вітру.

Вітер дме у бік столиці, тому кияни можуть відчувати запах гару.

«Закрийте вікна щільніше. Весь особовий склад ДСНС області вже працює над гасінням», – пишуть у столичних Телеграм-каналах.

Нагадаємо, що останніми тижнями пожежі охопили кілька регіонів РФ, зокрема, Омську область. Місцева влада, визнаючи критичність ситуації, 6 травня змушена була запровадити надзвичайний стан.

Наступного дня, 7 травня, надзвичайний стан оголосила влада одного із найбільших регіонів РФ, Красноярського краю, який за площею можна порівняти із Казахстаном.

10 травня надзвичайний стан змушена була запровадити влада Курганської області, бо там вигоріли цілі села.

Варто зазначити, що в мережі неодноразово наголошувалося, що пожежі в Росії не встигають гасити, бо рятувальники та необхідна техніка були відправлені на війну до України.

Навіть президент Росії Володимир Путін відреагував на пожежі по усій території Росії, зібравши у вихідний день термінову нараду і визнавши, що ситуація в країні тривожна.