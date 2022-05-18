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    Ще одна громада на Київщині перейшла до ПЦУ

    Храм Святого Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Податкового університету, перейшов до ПЦУ - Ще одна громада на Київщині перейшла до ПЦУ
    Храм Святого Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Податкового університету, перейшов до ПЦУ
    фото: Пресслужба Університету державної фіскальної служби України

    Раніше громада належала до УПЦ МП

    Релігійна організація «Релігійна громада парафія святителя Миколая Чудотворця Київської єпархії УПЦ у Ірпені Київської області» на своєму зібранні вирішила стати частиною Православної Церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє пресслужба Університету державної фіскальної служби України, на території якого знаходиться церква.

    Прихожани храму на чолі з настоятелем, почули звернення Митрополита Епіфанія до вірян, духовенства та керівництва УПЦ МП, у якому той закликав долучитись до ПЦУ.

    У громаді підкреслили, що цей крок дуже важливий, оскільки об’єднання церков в єдину церкву духовно згуртує націю, подвоїть силу і віру у нашу скору перемогу над ворогом.

    Нагадаємо, 14 травня до Переяславсько-Вишневськоі єпархії Православноі Церкви України приєдналася парафія святого великомученика Георгія Побідоносця (з юрисдикції УПЦ МП) села Мотижин, Бучанського району, Київської області.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що ще одна парафія приєдналася до Помісної церкви (фото).

    Нещодавно Московська церква шокувала поясненням, чому Росія почала війну.

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    Теги: росія окупанти церква війна РПЦ громада Україна окупація #stoprussia
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    Ще одна громада на Київщині перейшла до ПЦУ