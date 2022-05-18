Сьогодні – День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу

Саме 18 травня 1944 року розпочалась депортація кримськотатарського народу

Сьогодні в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам’ять жертв депортації кримських татар.

18 травня – траурний день кримськотатарського народу. У цей день почалася тотальна депортація з Криму.

Слідом за депортацією кримських татар (18-19 травня 1944 року) 24-27 червня 1944 року почались також депортації вірмен, болгар та греків. Раніше з Криму було депортовано російських німців у серпні 1941 року та італійці 8-10 лютого 1942 року. Разом з кримськими татарами до списків на переселення потрапили турки, цигани і караїми.

Депортованих вантажили у товарні вагони і везли до спецпоселень, де вони жили з обмеженням громадянських прав. Депортованих іменували спецпоселенцямі.

У 1960-х роках кримські татари провели перепис свого народу і встановили, що в процесі депортації померло більше половини депортованих.

Радянські партійно-господарські діячі нижньої ланки, партизани, демобілізовані і комісовані через поранення з числа репресованих народів переселялися на загальних умовах. Демобілізованим з фронту солдатам повернення до Криму при цьому заборонялося, як і евакуйованим із Криму в 1941-1942 роках фахівцям і членам їхніх сімей.

Після депортацій в Криму двома указами від 1945 і 1948 років були перейменовані населені пункти, назви яких мали кримськотатарське, німецьке, грецьке та вірменське походження (загалом понад 90% населених пунктів півострова).

Рух за репатріацію почався в кінці 1950 років, але тільки після проголошення незалежності України репатріація стала реальністю. Проте не всім депортованим та їхнім нащадкам вдалося репатріюватися. Російське ж вторгнення до Криму і його вторинна російська анексія поклали край репатріації та відновили етнічну дискримінацію, так само як і видавлювання з Криму кримських татар та українців.

До Криму з російським режимом прийшли позасудові розправи, нічим не виправдані обмеження релігії, свободи слова, мітингів і зборів, закриття українських шкіл, арешти за політичними мотивами, висилки за межі Криму і Росії. Інакше кажучи, ситуація на півострові не налаштовує на веселощі.

Анексія Криму Російською Федерацією у лютому 2014 році актуалізувала проблему боротьби кримських татар за свої права. Вже 20 березня того ж року Верховна Рада України ухвалила Постанову № 1140–18 «Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави», якою визнавала кримських татар корінним народом України та гарантувала їхнє право на самовизначення в складі України.