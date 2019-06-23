Держдеп звинуватив Росію в переслідуванні релігійних меншин у Криму



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Кримських татар переслідують за опозицію до російської окупації українського півострова

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео у звіті про свободу віросповідання за кордоном назвав Іран, Китай, Пакистан та Росію, як країни, де відбуваються найбільші переслідування через релігійні переконання.

Відповідний документ оприлюднений на сайті Держдепу.

У звіті повідомляється, що надходять тривожні повідомлення від ЗМІ, активістів, що захищають свободу віросповідання, Православної церкви України, мусульман, протестантських церков та Свідків Єгови. Так, керовані Росією сили продовжують окуповувати релігійні споруди релігійних меншин і використовувати їх як військові об'єкти на Донбасі.

Крім того, у звіті, з посиланням на дані дослідження 2014−2018, Комітету ООН проти тортур, Української Гельсінської спілки та Ініціативи ЗМІ за права людини, наголошується, що активісти релігійних громад ставали жертвами тортур в Криму.

Греко-католики повідомляли про складнощі в забезпеченні приходів, через політику окупаційної влади. Православна церква України повідомляє про продовження захоплень церков.

У той же час в документі зазначають, що влада РФ надають Російської православної церкви привілеї, яких не має більше жодна інша церква або релігійне об'єднання.

Автори звіту зазначають, що російські ЗМІ продовжують сіяти підозру та страх між релігійними групами, особливо стосовно кримських татар-мусульман.

Згідно з доповіддю, протягом року щонайменше 11 послідовників мусульманського богослова Саїда Нурсі в Криму постали перед судом або були укладені у в'язницю, а четверо засуджені за нібито приналежність до організації «Хізб ут-Тахрір», ще сім осіб затримано за підозрою в тому, що вони були членами організації.

В доповіді Держдепу у зв'язку зі справою «Хізб ут-Тахрір» згадуються кримські татари Ремзі Меметов, Енвер Мамутов, Рустем Абилтаров і Зеври Абсеитов, засуджені до 17 і 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму в Ростові-на-Дону.

У Держдепартаменті підкреслюють, що, на думку правозахисників цих людей переслідують за їх опозицію російської окупації Крим».