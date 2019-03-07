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    Держдума РФ ввела покарання за прояв неповаги до влади в інтернеті

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    Держдума РФ ввела покарання за прояв неповаги до влади в інтернеті

    Роскомнадзор вимагатиме від власників сайтів видалити таку інформацію протягом доби, в іншому випадку вони будуть заблоковані

    Депутати держдуми прийняли в третьому читанні закон, який вводить покарання за публікації з явною неповагою до влади в інтернеті. За документ проголосували 327 депутатів, проти - 40, один утримався. Трансляція йде на сайті Думи.

    Роскомнадзор вимагатиме від власників сайтів видалити таку інформацію протягом доби, в іншому випадку вони будуть заблоковані.

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    Публікація постів, які проявляють неповагу до влади, буде прирівняна до дрібного хуліганства.

    За першу таку публікацію протягом року загрожує штраф 30-100 тисяч рублів, за другу - штраф 100-200 тисяч рублів або арешт на строк до 15 діб, наступні рази - штраф 200-300 тисяч рублів або арешт.

    Як повідомлялось, сьогодні, 7 березня, російська держдума - нижня палата парламенту РФ - ухвалила у третьому, останньому, читанні закон про фейкові новиниПісля виявлення «фейкових» новин в інтернеті Роскомнагляд буде відразу блокувати сайти, що поширюють їх.

    За поширення «фейків» також передбачено адміністративне покарання.

    Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Росія знаходиться у міжнародній ізоляції через свої агресивні дії проти України і наші міжнародні партнери твердо підтримують нашу боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність держави.


    Джерело: Медуза

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