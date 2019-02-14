Росія планує «святкування» п’ятої річниці окупації Криму



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Загалом же «святкування» п’ятої річниці окупації в Севастополі почнуть вже 23 лютого

15 березня в школах окупованого Росією Севастополя проведуть урок щодо «приєднання» до РФ

15-18 березня Держдума РФ планує провести в окупованому Криму виїзне засідання Ради Держдуми. В рамках перебування в Криму відбудуться зустрічі із депутатами Севастополя і півострову, а також прийоми громадян. Тим самим керівництво нижньої палати Федеральних зборів РФ має намір відзначити п’яту річницю окупації Криму.

Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

Сама ж окупаційна адміністрація за словами Єфіма Фікса (перший віце-спікер Держради Криму) лише обговорює перелік святкових заходів, а тому «глава» Криму Сергій Аксьонов поки іще не затвердив його.

Лише після візиту до Москви 18 лютого можна буде зрозуміти, які заходи будуть проводити, як заявив Фікс.

На сьогодні планується проведення гала-концерту з салютом в Сімферополі. В Севастополі планується 16 і 18 березня зробити безкоштовним проїзд муніципального транспорту. 15 березня в школах міста проведуть урок щодо «приєднання» до РФ. Також в Севастополі планується створення скверу під назвою «Кримська весна».

Загалом же «святкування» п’ятої річниці окупації в Севастополі почнуть вже 23 лютого.

Відкритим є питання того, чи в п’яту річницю окупації Крим відвідає президент РФ Володимир Путін. Місцева влада чекає і готується до його можливого візиту.

В 2018 році Путін був на півострові 14 березня, напередодні президентських виборів. Спеціально для цього був перенесений концерт із 18 березня.

Нагадаємо, на спеціальному засіданні Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України 20 лютого планує виступити президент Петро Порошенко.