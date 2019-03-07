Ізоляція рунету: у Росії блокуватимуть «фейкові» новини в інтернеті
-
Розсилка
Після виявлення «фейкових» новин в інтернеті Роскомнагляд буде відразу блокувати сайти, що поширюють їх
Російська держдума - нижня палата парламенту РФ - ухвалила у третьому, останньому, читанні закон про фейкові новини. Про це повідомляє Meduza.
За документ проголосували 322 депутати з 450-и, 78 виступили проти.
Після виявлення «фейкових» новин в інтернеті Роскомнагляд буде відразу блокувати сайти, що поширюють їх.
Онлайн-виданням буде надана можливість «негайно» видалити такі новини. Новинні агрегатори з-під дії закону виведено, традиційних ЗМІ заборона також не торкнеться.
Процедура блокування із законопроекту передбачає кілька етапів:
- Генпрокуратура РФ бачить «фейкові» новини і повідомляє про це Роскомнагляд
- Якщо це новина на сайті ЗМІ, Роскомнагляд «негайно» вимагає від редакції її видалити
- Отримавши вимогу, редакція зобов'язана негайно видалити новину
- Якщо редакція негайно не видалить інформацію, її сайт блокують
За поширення «фейків» також передбачено адміністративне покарання.
Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Росія знаходиться у міжнародній ізоляції через свої агресивні дії проти України і наші міжнародні партнери твердо підтримують нашу боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність держави.