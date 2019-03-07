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    Ізоляція рунету: у Росії блокуватимуть «фейкові» новини в інтернеті

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    Ізоляція рунету: у Росії блокуватимуть «фейкові» новини в інтернеті

    Після виявлення «фейкових» новин в інтернеті Роскомнагляд буде відразу блокувати сайти, що поширюють їх

    Російська держдума - нижня палата парламенту РФ - ухвалила у третьому, останньому, читанні закон про фейкові новини. Про це повідомляє Meduza.

    За документ проголосували 322 депутати з 450-и, 78 виступили проти.

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    Після виявлення «фейкових» новин в інтернеті Роскомнагляд буде відразу блокувати сайти, що поширюють їх.

    Онлайн-виданням буде надана можливість «негайно» видалити такі новини. Новинні агрегатори з-під дії закону виведено, традиційних ЗМІ заборона також не торкнеться.

    Процедура блокування із законопроекту передбачає кілька етапів:

    • Генпрокуратура РФ бачить «фейкові» новини і повідомляє про це Роскомнагляд
    • Якщо це новина на сайті ЗМІ, Роскомнагляд «негайно» вимагає від редакції її видалити
    • Отримавши вимогу, редакція зобов'язана негайно видалити новину
    • Якщо редакція негайно не видалить інформацію, її сайт блокують

    За поширення «фейків» також передбачено адміністративне покарання.

    Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Росія знаходиться у міжнародній ізоляції через свої агресивні дії проти України і наші міжнародні партнери твердо підтримують нашу боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність держави.

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