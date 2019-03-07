Ізоляція рунету: у Росії блокуватимуть «фейкові» новини в інтернеті



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Після виявлення «фейкових» новин в інтернеті Роскомнагляд буде відразу блокувати сайти, що поширюють їх

Російська держдума - нижня палата парламенту РФ - ухвалила у третьому, останньому, читанні закон про фейкові новини. Про це повідомляє Meduza.

За документ проголосували 322 депутати з 450-и, 78 виступили проти.

Після виявлення «фейкових» новин в інтернеті Роскомнагляд буде відразу блокувати сайти, що поширюють їх.

Онлайн-виданням буде надана можливість «негайно» видалити такі новини. Новинні агрегатори з-під дії закону виведено, традиційних ЗМІ заборона також не торкнеться.

Процедура блокування із законопроекту передбачає кілька етапів:

Генпрокуратура РФ бачить «фейкові» новини і повідомляє про це Роскомнагляд

Якщо це новина на сайті ЗМІ, Роскомнагляд «негайно» вимагає від редакції її видалити

Отримавши вимогу, редакція зобов'язана негайно видалити новину

Якщо редакція негайно не видалить інформацію, її сайт блокують

За поширення «фейків» також передбачено адміністративне покарання.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Росія знаходиться у міжнародній ізоляції через свої агресивні дії проти України і наші міжнародні партнери твердо підтримують нашу боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність держави.