Росія зараз перебуває у тотальній ізоляції - Порошенко



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Президент України Петро Порошенко Фото: Главком

Президент України наголосив, що «свою країну ми будемо боронити самі»

Росія знаходиться у міжнародній ізоляції через свої агресивні дії проти України і наші міжнародні партнери твердо підтримують нашу боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність держави.

Про це сказав президент Петро Порошенко в ефірі телеканалу ICTV.

«Росія зараз перебуває у тотальній ізоляції. Це результат нашої спільної міжнародної координації. Але наголошую – свою країну ми будемо боронити самі», - підкреслив він.

Президент також зауважив, що рух України до членства в НАТО і ЄС та закріплення євроатлантичного вибору нашої держави в Конституції також мають важливе значення у питанні захисту країни від агресивних зазіхань Росії.

«Україна є активним гравцем у світі. Україна має надійних союзників, які допомагають робити реформи, які допомагають боронити суверенітет, ніхто з яких не погодився ні на шантаж, ні на підкуп Росії ні щодо визнання Криму, ні щодо невизнання агресії», - зазначив президент.

За його словами, потужна світова позиція дозволяє нам не лише боронити державу, не лише захищати і будувати армію, не лише будувати українську національну ідентичність, у тому числі і через підтримку нашої мови, але й проводити важливі реформи.

«І сьогодні я можу просто наголосити, що успіх нашої міжнародної позиції є абсолютно очевидним. Сьогодні координація здійснюється абсолютно миттєво. Україна бере активну участь в усіх міжнародних форумах і ми сформували потужну світову коаліцію на підтримку України. Можу наголосити, що без цієї коаліції нам було би набагато важче. І це дуже важливий результат нашої роботи», - сказав президент.

Як відомо, Україна звернулася до Міжнародної морської організації через агресію РФ на Азові.

Також Порошенко заявив, що Україна готує новий позов до Міжнародного суду ООН через агресію Росії.

Зазначимо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив застосування Росією сили проти українських кораблів поблизу Керченської протоки.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому Funke Media Group заявив, що Москва намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь та Бердянськ