Дефіцит суттєвий: «Укренерго» попереджає про можливість аварійних відключень

В Україні знизився рівень виробництва електроенергії

В Україні споживання електроенергії перебуває на рівні вчорашнього дня. Виведений в аварійний ремонт один із блоків на тепловій електростанції, що зменшило загальні обсяги виробництва електроенергії. Дефіцит потужності залишається суттєвим. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

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Обмеження споживання

Через зменшення загального виробництва електроенергії до всіх обленерго доведені знижені ліміти споживання на всю добу. Кожне обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Також у прифронтових районах Донеччини є пошкодження у мережах оператора системи передачі.

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Ремонтні роботи

Повідомляється, що «Укренерго», виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

Як відомо, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це - найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

Раніше енергетики ДТЕК пояснили, за яким принципом відбуваються відключення світла.

Відтепер кожного вечора компанія ДТЕК буде публікувати інформацію стосовно графіків відключень світла на наступний день.