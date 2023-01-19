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Київ та три регіони України повернулися до графіків стабілізаційних відключень – ДТЕК

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ та три регіони України повернулися до графіків стабілізаційних відключень – ДТЕК
фото ілюстративне

«Укренерго» щодня надає операторам системи розподілу обмеження на споживання електроенергії

19 січня завдяки спільним зусиллям енергетиків України оператори системи розподілу ДТЕК в Київській, Дніпропетровській, Одеській областях, а також столиці, повернулися до режиму роботи в умовах стабілізаційних відключень світла. Про це йдеться в повідомленні компанії компанії.

В енергосистемі країни зберігається значний дефіцит електроенергії після останніх російських атак 14 січня.

Допоки тривають роботи з відновлення енрегооб’єктів, НЕК «Укренерго» щодня надає операторам системи розподілу обмеження на споживання електроенергії.

Відповідно до цих лімітів та поточного рівня споживання електроенергії в регіоні, обленерго застосовують відключення – екстрені або стабілізаційні за графіками.

Інформацію щодо лімітів та можливості забезпечувати клієнтів електроенергією за графіками, оператори системи розподілу ДТЕК публікують щовечора на своїх офіційних ресурсах – сторінках в соцмережах, сайтах компаній та в єдиному офіційному телеграм-каналі ДТЕК.

Раніше енергетики ДТЕК пояснили, за яким принципом відбуваються відключення світла.

Теги: Дніпропетровщина Київщина Одеса електроенергія

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