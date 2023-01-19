Київ та три регіони України повернулися до графіків стабілізаційних відключень – ДТЕК
«Укренерго» щодня надає операторам системи розподілу обмеження на споживання електроенергії
19 січня завдяки спільним зусиллям енергетиків України оператори системи розподілу ДТЕК в Київській, Дніпропетровській, Одеській областях, а також столиці, повернулися до режиму роботи в умовах стабілізаційних відключень світла. Про це йдеться в повідомленні компанії компанії.
В енергосистемі країни зберігається значний дефіцит електроенергії після останніх російських атак 14 січня.
Допоки тривають роботи з відновлення енрегооб’єктів, НЕК «Укренерго» щодня надає операторам системи розподілу обмеження на споживання електроенергії.
Відповідно до цих лімітів та поточного рівня споживання електроенергії в регіоні, обленерго застосовують відключення – екстрені або стабілізаційні за графіками.
Інформацію щодо лімітів та можливості забезпечувати клієнтів електроенергією за графіками, оператори системи розподілу ДТЕК публікують щовечора на своїх офіційних ресурсах – сторінках в соцмережах, сайтах компаній та в єдиному офіційному телеграм-каналі ДТЕК.
Раніше енергетики ДТЕК пояснили, за яким принципом відбуваються відключення світла.
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