Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Відключення світла в лікарнях. Очільник МОЗ розповів, чи варто бити на сполох

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Відключення світла в лікарнях. Очільник МОЗ розповів, чи варто бити на сполох
Медзаклади України забезпечені безперервним живленням
фото з відкритих джерел

Ляшко: «Не відомо жодного факту, коли б відключення світла у лікарні призвело б до шкоди здоров’ю пацієнта»

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко стверджує, що Україна у процесі закриття усіх потреб стаціонарних лікарень щодо забезпечення електроенергією. Про це він сказав у інтерв’ю з медичним експертом UNICEF Катериною Булавіновою.

Очільник МОЗ розповів, що влітку минулого року силами міністерства були задіяні приблизно 600 генераторів, згодом Арабські Емірати забезпечили медичні заклади України ще 600 генераторами.

Ще 1100 генераторів закупили через проєкт Світового банку – їхні поставки от-от розпочнуться. Як тільки усі вони приїдуть – усі вони закриють усі потреби лікарень.

Потужностей для проведення операцій вистачає, і на сьогодні не відомо жодного факту, коли б відключення світла у лікарні призвело б до шкоди здоров’ю пацієнтів.

Водночас залишаються незакритими потреби об’єктів «первинки» – тобто сімейні лікарі – і пунктів базування екстреної медичної допомоги. Тому ми закликаємо громадян донатити на ці потреби.

Як повідомлялось, українці відтепер мають можливість в онлайн-режимі відстежувати інформацію про потрібні їм ліки – МОЗ запустив пілотну систему обліку ліків «e-Stock»: чим це допоможе українцям.

Крім того, у разі повного блекауту в Києві передбачена альтернативна можливість виклику швидкої допомоги, якщо телефон 103 виявиться недоступним через перебої зі зв'язком.

До слова, у МОЗ повідомили, що у разі блекауту в Україні будуть готові два рівні медичних установ з генераторам, а планові операції та госпіталізації призупинять.

Читайте також: Енергетична тривога. МОЗ повідомив, як працюватимуть лікарні без світла
Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я лікарня Віктор Ляшко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Здоров'я

Відключення світла в лікарнях. Очільник МОЗ розповів, чи варто бити на сполох
Відключення світла в лікарнях. Очільник МОЗ розповів, чи варто бити на сполох
Коронавірус повернувся. Штам «Кракен»: симптоми, лікування і наслідки
Коронавірус повернувся. Штам «Кракен»: симптоми, лікування і наслідки
Українці одночасно хворіють на грип і коронавірус: які є ризики
Українці одночасно хворіють на грип і коронавірус: які є ризики
У Росії вперше виявлено новий варіант коронавірусу «кракен»
У Росії вперше виявлено новий варіант коронавірусу «кракен»
Військові хірурги видалили гранату із серця воїна (фото)
Військові хірурги видалили гранату із серця воїна (фото)
В Україні можлива нова хвиля Covid-19
В Україні можлива нова хвиля Covid-19

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Трагедія в Броварах: все, що відомо про падіння гелікоптера (фото, відео)
15K
За кілька тижнів ми зрозуміємо, чи виживе Україна – Дуда
13K
Яка ситуація під Бахмутом і Соледаром: дані розвідки США
13K
19 січня – Водохреще або Йордан: звичаї, прикмети, заборони
9953
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7406
Арестович потрапив до бази «Миротворця»

Новини

Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Сьогодні, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Сьогодні, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
Вчора, 14:49
«Думали, що це ракета»: очевидці розповіли деталі про падіння гелікоптера
Вчора, 14:14
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту