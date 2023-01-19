Відключення світла в лікарнях. Очільник МОЗ розповів, чи варто бити на сполох

Ляшко: «Не відомо жодного факту, коли б відключення світла у лікарні призвело б до шкоди здоров’ю пацієнта»

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко стверджує, що Україна у процесі закриття усіх потреб стаціонарних лікарень щодо забезпечення електроенергією. Про це він сказав у інтерв’ю з медичним експертом UNICEF Катериною Булавіновою.

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Очільник МОЗ розповів, що влітку минулого року силами міністерства були задіяні приблизно 600 генераторів, згодом Арабські Емірати забезпечили медичні заклади України ще 600 генераторами.

Ще 1100 генераторів закупили через проєкт Світового банку – їхні поставки от-от розпочнуться. Як тільки усі вони приїдуть – усі вони закриють усі потреби лікарень.

Потужностей для проведення операцій вистачає, і на сьогодні не відомо жодного факту, коли б відключення світла у лікарні призвело б до шкоди здоров’ю пацієнтів.

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Водночас залишаються незакритими потреби об’єктів «первинки» – тобто сімейні лікарі – і пунктів базування екстреної медичної допомоги. Тому ми закликаємо громадян донатити на ці потреби.

Як повідомлялось, українці відтепер мають можливість в онлайн-режимі відстежувати інформацію про потрібні їм ліки – МОЗ запустив пілотну систему обліку ліків «e-Stock»: чим це допоможе українцям.

Крім того, у разі повного блекауту в Києві передбачена альтернативна можливість виклику швидкої допомоги, якщо телефон 103 виявиться недоступним через перебої зі зв'язком.

До слова, у МОЗ повідомили, що у разі блекауту в Україні будуть готові два рівні медичних установ з генераторам, а планові операції та госпіталізації призупинять.