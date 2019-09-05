Держгеослужбу може очолити юрист з компанії Злочевського



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«Повне кадрове перезавантаження» у дії

На посаду голови Державної геологічної служби, яка видає компаніям дозвільні документи на розробку українських надр, претендує голова юридичного відділу Служби Христина Браіловська, яка працювала в компанії «Інфокс» Миколи Злочевського.

Про це повідомляє «Капітал» в матеріалі «Олігархи заводять свою людину до Державної служби геології і надр».

Христина Браіловська розпочала свою кар'єру на держслужбі у 2012 році з посади радника Олега Проскурякова, колишнього міністра екології та природних ресурсів України в уряді Миколи Азарова, після чого очолила юридичний департамент Держгеонадр.

Як вказується в матеріалі, стрімке кар'єрне зростання пов'язували із безпосереднім впливом Миколи Злочевського.

Під час роботи в Службі, без конкурентних процедур спецдозволи на розробку надр отримали такі компанії як «Бурісма» Миколи Злочевського, «Укрнафта» Ігоря Коломойського, «АЕСУ» Геннадія Буткевича і компанія «Голден Дерік» (Іст Юуроп Петролеум), яку ЗМІ пов'язують з бізнесменом Павлом Фуксом.

При цьому, як зазначається в матеріалі, для видачі ліцензій компаніям олігархів в Держгеослужбі була організована схема відмови з порушеннями власних процедур, після чого суди видавали спецдозволи на розробку надр без конкурсу.

«Схема будувалася в такий спосіб. Формальна, що суперечила законодавству відмова Держгеонадр давала право надрокористувачу звернутися в суд. Суд, в свою чергу, законно виносить рішення про неправомірні дії Держгеонадр і видає надрокористувачу спецдозволи на видобуток корисних копалин», - зазначено в матеріалі.

Як повідомлялося, днями Володимир Зеленський доручив провести «повне кадрове перезавантаження» в шести найбільш корупційних держорганах, в тому числі в Держгеослужбі.