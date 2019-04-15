Держінспекція ядерного регулювання видала Харківському фізико-технічному інституту дозвіл на ввезення ядерного палива



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Фото: ukrinform.ua

Ядерне паливо потрібне для ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів»

Державна інспекція ядерного регулювання видала Національному науковому центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ) дозвіл на завезення ядерного палива для ядерної підкритичної установки (ЯПУ) «Джерело нейтронів». Про це йдеться в повідомленні Держінспекції ядерного регулювання.

Згідно з повідомленням, 12 квітня Держінспекція видала ННЦ ХФТІ окремий дозвіл №ЕО 001018/1/15 на перше ввезення ядерного палива для ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів» (ЯПУ «Джерело нейтронів»).

«Зазначений окремий дозвіл є першим із трьох передбачених умовами Ліцензії №ЕО 001018, яку було видано Державною інспекцією ядерного регулювання ННЦ ХФТІ 10.10.2013 на право здійснення діяльності з будівництва та введення в експлуатацію ЯПУ «Джерело нейтронів», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що рішення на видачу окремого дозволу було схвалено Держатомрегулювання після позитивних результатів оцінки заявних документів із матеріалами обгрунтування та інспекційного обстеження ННЦ ХФТІ.

Нагадаємо, ще у 2016 році посол США в Україні Джеффрі Пайетт закликав український уряд сприяти якнайшвидшому запуску ядерної дослідницької установки «Джерело нейтронів».