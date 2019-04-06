Помпео: США ніколи не дозволять Саудівській Аравії стати ядерною державою



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Держсекретар США Майк Помпео

Помпео пояснив, що адміністрація Трампа вже більше двох років працює з Саудівською Аравією щодо ядерного озброєння

Сполучені Штати Америки ніколи не дадуть Саудівської Аравії стати ядерною державою. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

«Ми ніколи цього не допустимо. Ми ніколи не допустимо цього де-небудь в світі. Президент (Дональд Трамп - ред) розуміє небезпеку поширення (ядерної зброї - ред). Ми ніколи не випишемо саудитам чек та не передаватимемо їм технології, щоб вони погрожували Ізраїлю і Сполученим Штатам ядерною зброєю, ніколи», - сказав Помпео в п'ятницю, відповідаючи на питання журналіста телеканалу CBS.

При цьому Помпео пояснив, що адміністрація Трампа вже більше двох років працює з Саудівською Аравією з даного питання.

«Я не можу сказати вам, на якому етапі знаходяться переговори, тому що вони все ще тривають», - зазначив американський держсекретар.

Напередодні британське видання The Guardian з посиланням на супутникові знімки повідомило, що Саудівська Аравія протягом декількох місяців завершить будівництво першого ядерного реактора. За даними газети, реактори знаходиться на території містечка Науково-технологічного центру ім. короля Абдул-Азіза в передмісті Ер-Ріяда.

Раніше Європейська комісія затвердила «чорний список» із 23 країн з-за меж ЄС включно із Саудівською Аравією, які, на думку комісії, становлять загрозу для блоку через слабкий контроль за фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.

Джерело: Інтерфакс-Україна