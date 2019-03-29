НАТО воювати не буде: повернення Криму загрожує ядерною війною

Микола Сунгуровський Директор військових програм Центру Разумкова

Микола Сунгуровський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коли Україна зможе повернути Крим

Про декілька років, тим паче кілька місяців - не йдеться. Цим навіть не пахне. Я давно вже говорив, що Крим повернеться у наступному 1954 році (у 1954 році відбулася передача півострова Україні), тобто коли Росія сама його віддасть.

З тим угрупованням, яке зараз знаходиться у Криму, ні Україна, ні НАТО не будуть воювати, тому що там вже розміщена ядерна зброя. Воювати із цим угрупованням - це значить початок ядерної війни. Ніхто цього не робитиме. Треба було з самого початку не віддавати Крим.

Чия це помилка? Це і наша, і міжнародна помилка. До цього моменту, (анексії Криму, - «Апостроф») в 2014 році, Захід був налаштований на те, щоб якимось чином заспокоїти Росію. Там заплющували очі на те, що РФ вже перетворилася на суто тоталітарну державу. Вкладалося багато грошей в її демократизацію, хоча було зрозуміло, що ніякої демократизації в Росії в принципі не може бути: те, що зшите силою, тільки силою може бути й утримано. Щойно дати слабину - все просто розсиплеться. Все зшите нитками.

Захід жив ілюзіями - мовляв, не треба Росію дратувати, і нам про це говорили. Тобто у НАТО не було тих ресурсів, які воно могло ефективно протиставити РФ, стримати її.

Це була спільна помилка, і українська в тому числі. Насправді були оперативно-технічні можливості для того, щоб вивести війська заздалегідь, це ж не в один день сталося. Агентурна мережа розгорталася і в Криму, і на Донбасі ще з 2004 року.

Про це доповідали, про це всі знали. Навіть за час каденції Наливайченка на посаді глави СБУ (2006-2010 роки) робилися кроки, щоб скоротити кількість офіцерів ФСБ у складі Чорноморського флоту. Тому що неодноразово вказувалося на те, що Чорноморський флот РФ грає в Криму дестабілізуюче.

Було достатньо ресурсів, аби не допустити здачі Криму.

Джерело: Апостроф

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