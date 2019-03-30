Трамп вимагав від КНДР передати США свою ядерну зброю



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За даними ЗМІ, президент США вручив вимоги Вашингтона Кім Чен Ину на зустрічі в Ханої

Президент США Дональд Трамп вимагав від Пхеньяну передати Сполученим Штатам ядерну зброю Північної Кореї. Відповідний документ президент США передав голові Держради КНДР Кім Чен Ину на зустрічі у в'єтнамському Ханої, повідомляє агентство Reuters в суботу, 30 березня.

У числі інших вимог Вашингтона - розбір ядерної інфраструктури, доступ американських інспекторів на ядерні об'єкти КНДР, а також переведення вчених, що працюють над атомною програмою, в цивільні проекти. За словами співрозмовника агентства, Трамп вперше дав зрозуміти Кіму, що саме США розуміють під денуклеаризацією.

28 лютого другий в історії саміт США-КНДР, що проходив у столиці В'єтнаму, завершився на кілька годин раніше запланованого часу. Сторони не оприлюднювали двосторонніх заяв. Спільний обід двох лідерів було скасовано. Незважаючи на відсутність домовленостей, Трамп на прес-конференції за підсумками зустрічі назвав минулі переговори «продуктивними».

На наступний день держсекретар США Майкл Помпео повідомив, що північнокорейська сторона просила Вашингтон про «повне зняття санкцій» з Пхеньяна, однак не змогла повністю прояснити, що саме вона готова запропонувати відносно свого ядерного об'єкта в Йонбені. Сполучені Штати очікують можливість «повернутися за стіл і продовжити бесіду», додав глава Держдепартаменту США.

У свою чергу, заступник глави північнокорейського МЗС Цой Сон Хі в середині березня заявила, що КНДР «ніколи не просила» цілком зняти санкції, введені Вашингтоном. За її словами, північнокорейська влада розчаровані підсумком саміту в Ханої.

За підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина в червні 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї, що пройшов у вересні того ж року в Пхеньяні, КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки.

Джерело: Deutsche Welle