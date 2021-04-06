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    Держспецзв’язку звільнила своїх «поштарів», які влаштували стрілянину у потязі Костянтинівка – Київ

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    Правопорушникам&nbsp;загрожує&nbsp;до 7 років в&rsquo;язниці - Держспецзв’язку звільнила своїх «поштарів», які влаштували стрілянину у потязі Костянтинівка – Київ
    Правопорушникам загрожує до 7 років в’язниці
    Фото: Нацполіція

    Пошта, яку доставляли службовці фельдзв'язку, не постраждала

    Керівництво Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації звільнило службовців, котрі влаштували стрілянину у потязі №126, що рухався з Костянтинівки до Києва. Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

    Тимчасовий виконувач обов’язків голови Держспецзв’язку Дмитро Маковський повідомив, що наказом від 6 квітня цих військових звільнили з посад.

    «Щодо цього факту проводиться службове розслідування. На цей час військовослужбовці перебувають у розпорядженні у Красноградському районному відділі Національної поліції України в Харківській області», – зазначив він.

    Крім того, у Держспецзв’язку повідомили, що пошта, яку доставляли службовці фельдзв'язку, не постраждала під час влаштованого ними інциденту зі стріляниною. Її доставляють за маршрутом адресатам.

    6 квітня в «Укрзалізниці» заявили, що в потязі №126 Костянтинівка (Донецька область) – Київ сталася стрілянина. Її влаштували двоє військових, ніхто не постраждав. Поліцейські з’ясували, що двоє військових закрилися в купе потяга та стріляли з вогнепальної зброї.

    Місце події заблокували, а пасажирів евакуювали. Правопорушники забарикадувалися в купе й погрожували поліцейським у разі штурму відкрити вогонь на ураження. До затримання залучили спецпризначенців КОРД.

    Зловмисників затримали протягом кількох хвилин. Ними виявилися двоє військовослужбовців фельдзв'язку, які їхали до Києва. Одного з них, 30-річного чоловіка, затримали. З іншим працюють слідчі.

    За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). За це загрожує до 7 років в’язниці.

    Теги: Костянтинівка Київ військові розслідування стрілянина пошта
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