«Забарикадувалися в купе, погрожували вогнем на ураження». В поліції розповіли подробиці стрілянини в поїзді

В результаті стрілянини в поїзді ніхто з громадян не постраждав

Поліція Харківщини оперативно затримали двох зловмисників, які вчинили стрілянину в пасажирському поїзді сполученням «Костянтинівка - Київ», повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України в Харківський області.

Для затримання правопорушників у дію було введено спеціальну поліцейську операцію «Грім». В результаті події ніхто з громадян не постраждав.

«Повідомлення про те, що невідомі вчинили стрілянину в купе потягу сполученням «Костянтинівка – Київ» надійшло до Красноградського районного відділу поліції 6 квітня близько 02.00… Поліцейські з’ясували, що двоє військових закрилися в купе потягу та стріляють з вогнепальної зброї», – йдеться в повідомленні.

Місце події відразу заблокували, пасажирів евакуювали. Начальник харківської поліції Андрій Рубель прийняв рішення про залучення до операції спецпризначенців КОРД.

«Правопорушники забарикадувалися у купе та погрожували поліцейськім у разі штурму відкрити вогонь на ураження», – розповіли в поліції.

В результаті дій спецпризначенців зловмисників вдалося затримати протягом кількох хвилин. Ними виявилися двоє військовослужбовців, які прямували до Києва.

«На даний час один з них, 30-річний чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З іншим правопорушником наразі працюють слідчі. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України», – додали правоохоронці.

За вчинення даного злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Усі обставини події з’ясовуються.

6 квітня пресслужба Укрзалізниці повідомила, що через стрілянину в дорозі затримується поїзд «Київ – Костянтинівка».

Раніше на Одещині поліція затримала 62-річного жителя Болграда, який вчора вистрілив з пневматичної гвинтівки на території свого домоволодіння і поранив перехожого.

Тим часом, 5 квітня, у Вінниці спецпризначенці штурмували приватний будинок, аби затримати зловмисника, який зачинився зсередини і погрожував підірвати будівлю гранатою. Близько 5:00 до поліції звернулась вінничанка і розповіла, що родич, з яким вона проживає в приватному будинку, погрожує підірвати її разом з будинком. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, а також вибухотехніки, кінологи та спецпризначенці КОРДу.