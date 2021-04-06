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    Столичний департамент розповів, як дезінфікується транспорт під час локдауну (фото)

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    Сьогодні на маршрути вийшла 1131 одиниця комунального громадського транспорту - Столичний департамент розповів, як дезінфікується транспорт під час локдауну (фото)
    Сьогодні на маршрути вийшла 1131 одиниця комунального громадського транспорту
    Фото: kyivcity.gov.ua

    Дезінфекція проходить у три етапи: зовнішня, внутрішня та обробка салонів

    Громадський транспорт в столиці проходить кілька етапів дезінфекційної обробки, так само, як і його зупинки. Як інформує Департамент транспортної інфраструктури КМДА, у столичній підземці дезінфікують потяги та пасажирські зони. Особливу увагу приділяють місцям найбільшого контакту – поручням ескалаторів, касовим підвіконням, ручкам вестибюльних дверей, турнікетам тощо.

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    Столичний департамент розповів, як дезінфікується транспорт під час локдауну (фото)
    Столичний департамент розповів, як дезінфікується транспорт під час локдауну (фото)
    Столичний департамент розповів, як дезінфікується транспорт під час локдауну (фото)
    Столичний департамент розповів, як дезінфікується транспорт під час локдауну (фото)

    Також проводиться аерозольна дезінфекція в салонах вагонів метро під час заходу в електродепо та на пункти технічного огляду. Рухомий склад, який не пройшов дезінфекцію, на лінію не видається.

    Наземний громадський транспорт КП «Київпастранс» та приватних перевізників також дезінфікують у посиленому режимі.

    Працівники тролейбусних, трамвайних депо та автобусних парків щоранку перед виходом на маршрути проводять санітарну обробку всього рухомого складу, що задіяний для перевезення пасажирів. Дезінфекція проходить у три етапи: зовнішня, внутрішня та обробка салонів дезінфікуючим засобом.

    Внутрішня санітарна обробка салонів наземного громадського транспорту проводиться і впродовж дня – на кінцевих зупинках маршрутів.

    Сьогодні на маршрути вийшла 1131 одиниця комунального громадського транспорту: 520 автобусів, 345 тролейбусів, 266 трамваїв.

    Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу показав, як виглядатимуть спецперепустки на громадський транспорт, що працюватиме з 5 квітня у спеціальному режимі, та розказав, кому їх видаватимуть.

    Згодом Офіс президента назвав недопустимою ситуацію у Києві через те, що документи для проїзду не змогли вчасно отримати всі працівники критичної інфраструктури міста.

    Після введення спецперепусток місто вже другий день поспіль стоїть у кілометрових заторах, в декілька разів виросли ціни на таксі.

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    Теги: таксі Віталій Кличко Київ громадський транспорт метро КМДА транспорт Київпастранс перевезення коронавірус дезінфекція
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