Столичний департамент розповів, як дезінфікується транспорт під час локдауну (фото)

Дезінфекція проходить у три етапи: зовнішня, внутрішня та обробка салонів

Громадський транспорт в столиці проходить кілька етапів дезінфекційної обробки, так само, як і його зупинки. Як інформує Департамент транспортної інфраструктури КМДА, у столичній підземці дезінфікують потяги та пасажирські зони. Особливу увагу приділяють місцям найбільшого контакту – поручням ескалаторів, касовим підвіконням, ручкам вестибюльних дверей, турнікетам тощо.

Також проводиться аерозольна дезінфекція в салонах вагонів метро під час заходу в електродепо та на пункти технічного огляду. Рухомий склад, який не пройшов дезінфекцію, на лінію не видається.

Наземний громадський транспорт КП «Київпастранс» та приватних перевізників також дезінфікують у посиленому режимі.

Працівники тролейбусних, трамвайних депо та автобусних парків щоранку перед виходом на маршрути проводять санітарну обробку всього рухомого складу, що задіяний для перевезення пасажирів. Дезінфекція проходить у три етапи: зовнішня, внутрішня та обробка салонів дезінфікуючим засобом.

Внутрішня санітарна обробка салонів наземного громадського транспорту проводиться і впродовж дня – на кінцевих зупинках маршрутів.

Сьогодні на маршрути вийшла 1131 одиниця комунального громадського транспорту: 520 автобусів, 345 тролейбусів, 266 трамваїв.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу показав, як виглядатимуть спецперепустки на громадський транспорт, що працюватиме з 5 квітня у спеціальному режимі, та розказав, кому їх видаватимуть.

Згодом Офіс президента назвав недопустимою ситуацію у Києві через те, що документи для проїзду не змогли вчасно отримати всі працівники критичної інфраструктури міста.

Після введення спецперепусток місто вже другий день поспіль стоїть у кілометрових заторах, в декілька разів виросли ціни на таксі.