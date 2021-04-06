У пасажирському поїзді сталася стрілянина. В Укрзалізниці повідомили деталі

Поїзд затримується в дорозі близько на 6 годин, повідомили в Укрзалізниці

Через стрілянину в дорозі затримується поїзд «Київ – Костянтинівка»

У пасажирському поїзді «Київ – Костянтинівка» сталася стрілянина, повідомляє 6 квітня пресслужба Укрзалізниці.

«Завдяки злагодженим діям залізничників та Національної поліції обеззброєно двох пасажирів поїзда № 126 Київ – Костянтинівка – військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні. Вказані особи мали дозвіл на носіння зброї. Попередньо встановлено, що постріли були зроблені із табельної зброї. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

Порушників було знято з поїзда спецпризначенцями на станції Красноград. Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Наразі поїзд затримується в дорозі близько на 6 годин. Залізничники докладають максимально зусиль щоб зменшити його відставання від графіка.

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