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    У пасажирському поїзді сталася стрілянина. В Укрзалізниці повідомили деталі

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    Поїзд затримується в дорозі близько на 6 годин, повідомили в Укрзалізниці - У пасажирському поїзді сталася стрілянина. В Укрзалізниці повідомили деталі
    Поїзд затримується в дорозі близько на 6 годин, повідомили в Укрзалізниці
    Фото ілюстративне

    Через стрілянину в дорозі затримується поїзд «Київ – Костянтинівка»

    У пасажирському поїзді «Київ – Костянтинівка» сталася стрілянина, повідомляє 6 квітня пресслужба Укрзалізниці.

    «Завдяки злагодженим діям залізничників та Національної поліції обеззброєно двох пасажирів поїзда № 126 Київ – Костянтинівка – військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні. Вказані особи мали дозвіл на носіння зброї. Попередньо встановлено, що постріли були зроблені із табельної зброї. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

    Порушників було знято з поїзда спецпризначенцями на станції Красноград. Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

    Наразі поїзд затримується в дорозі близько на 6 годин. Залізничники докладають максимально зусиль щоб зменшити його відставання від графіка.

    Раніше на Одещині поліція затримала 62-річного жителя Болграда, який вчора вистрілив з пневматичної гвинтівки на території свого домоволодіння і поранив перехожого.

    Тим часом, 5 квітня, у Вінниці спецпризначенці штурмували приватний будинок, аби затримати зловмисника, який зачинився зсередини і погрожував підірвати будівлю гранатою. Близько 5:00 до поліції звернулась вінничанка і розповіла, що родич, з яким вона проживає в приватному будинку, погрожує підірвати її разом з будинком. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, а також вибухотехніки, кінологи та спецпризначенці КОРДу.

    Теги: Костянтинівка Київ Укрзалізниця стрілянина
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