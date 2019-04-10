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    Держстат зафіксував зниження цін виробників промислової продукції

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    Держстат зафіксував зниження цін виробників промислової продукції

    Гуртові ціни впали у березні

    Ціни виробників промислової продукції в березні 2019 року порівняно з лютим знизилися на 1,0%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

    За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до березня 2018 року) ціни зросли на 8,9%.

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    З початку року (за січень-березень) гуртові ціни підвищилися на 1,0%, в т. ч. у добувній промисловості і розроблення кар'єрів зросли на 0,4%, у переробній промисловості знизилися на 0,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросли на 4,3%.

    Нагадаємо, ціни виробників промислової продукції у грудні 2018 року у порівнянні з листопадом знизилися на 0,4%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни зросли на 14,2%.

    Зазначимо, що споживчі ціни в Україні у березні 2019 року порівняно з лютим, виросли на 0,9%. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни в Україні зросли на 2,4%. Проте в річному вимірі (до березня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,6%.

    Джерело: РБК-Україна

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