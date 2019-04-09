Голова «Нафтогазу» закликає формувати запас газу на випадок припинення контрактів з «Газпромом»



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Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв

Коболєв наголосив, що цього року перед Україною стоїть завдання з формування в ПСГ запасів газу в обсязі майже 20 млрд куб. м

Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв в умовах загрози припинення з 1 січня 2020 року контрактів із російським «Газпромом» закликав учасників ринку газу в Україні до формування страхових запасів ресурсу.

«Європейська практика та український закон «Про ринок газу» передбачає створення страхових запасів усіма без винятку компаніями-постачальниками газу. У минулі роки норма про страховий запас ігнорувалася. Наразі саме час повернутися до цього питання. Спільними зусиллями уряд, «Нафтогаз» і всі учасники газового ринку мають належним чином підготуватися до наступного опалювального сезону», - написав він у Facebook.

Коболєв також наголосив, що цього року перед Україною стоїть завдання з формування в ПСГ запасів газу в обсязі майже 20 млрд куб. м, що дасть змогу гарантувати проходження наступного опалювального сезону незалежно від погодних умов і політичної обстановки. Крім того, голова НАК нагадав, що наразі «Нафтогаз» працює над залученням коштів, необхідних для закупівлі та закачування газу до підземних сховищ.

Як повідомлялося, Україна з 5 квітня 2019 року розпочала сезон закачування природного газу до ПСГ, поповнивши запаси протягом 5-6 квітня на 17,43 млн куб. м - до 8 млрд 762,8 млн куб. м.

Формування страхового газу передбачено законом «Про ринок газу» на випадок настання надзвичайної ситуації. Ця норма гостро критикується компаніями-постачальниками, які не хочуть «заморожувати» кошти, закачуючи газ до ПСГ.

Спочатку закон «Про ринок газу» передбачав формування усіма постачальниками страхового запасу в розмірі 50% місячного обсягу поставки. Пізніше Верховна Рада знизила вимогу, делегувавши Кабміну повноваження зі встановлення конкретного розміру страхового запасу на кожен рік і встановивши верхню межу в 10%.

Раніше повідомлялося, що уряд зобов'язав «Нафтогаз» продавати газ населенню за ціною для промисловості.

Раніше у «Нафтогазі» вже нагадали уряду, що вже знизили ціну на газ для населення.

Нагадаємо, уряд зобов'язав «Нафтогаз» знизити ціну на газ для населення. Кабінет міністрів своїм рішенням зобов'язав НАК «Нафтогаз України» знизити ціну на газ для населення вже у квітні з 8,55 до 8,38 грн за кубометр. При цьому ціну газу для населення будуть визначати як середньоарифметична ціна, за якою державна компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови передоплати.

«Главком» писав про те, що стрімке падіння цін на газ на європейському ринку призвело до парадоксальної ситуації в Україні: регульовані урядом пільгові ціни на газ для українців вже суттєво перевищили ціни на українському ринку. При цьому уряд ніяк не реагує на цю ситуацію. Більш того, меморандум про співпрацю з МВФ вимагає вже з 1 травня знову підвищити ціну на 15% - до понад 9851 грн за тисячу кубометрів.

Також нагадаємо, що 4 квітня Європарламент ухвалив рішення, яке зруйнує монополію «Газпрому».