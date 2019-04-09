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    Економіка та фінанси

    Українцям прогнозують подорожчання гречки

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    У травні гречка може подорожчати на 10 коп. - Українцям прогнозують подорожчання гречки
    У травні гречка може подорожчати на 10 коп.

    Гречка наразі майже вдвічі дешевша, ніж пшоно

    Гречка зростає у вартості, адже наразі вона вдвічі дешевша, ніж пшоно. Про це повідомив голова асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

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    «Гречка впала в ціні, тому її низька вартість стимулює людей знову переходити на цю крупу. Наразі вона коштує майже вдвічі дешевше (від 13,40 до 13,90 грн), ніж пшоно (від 24,50 до 26,35 грн). А це означає, що люди будуть обирати саме гречку і тому її ціна трошки підросте», - сказав Дорошенко.

    За його словами, в травні ціна на гречку підвищиться не суттєво.

    «Ми побачимо, що гречка може подорожчати на 10 копійок в травні», - зазначив Дорошенко.

    Нагадаємо, у квітні від відсотка до півтора зросте вартість борошна.

    До слова, в Україні завдяки гарному минулорічному врожаю яблук та нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові продовжують дешевшати фрукти. А через значний приріст продукції в птахівництві суттєво знизилися ціни на яйця.

    Також нагадаємо, що наприкінці лютого в Україні почала дешевшати цибуля.

    Як повідомлялося, оголошено перелік продуктів, які найбільше подорожчають у 2019-му. «М'ясо буде одним з лідерів у підвищенні цін, але в гривні. Якщо рахувати у відсотках, воно поступиться крупам, картоплі. В середньому м'ясо (ціна на м'ясо. – ред.) в цьому році зросте на 10-12%. Ціна на чорний хліб також підскочить, він коштує дорожче ніж в країнах східної Європи. З цим нічого зробити не можна, бо імпортувати хліб ніхто не буде», - сказав Дорошенко.

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