Держзрада і диверсія. Верховна Рада пропонує довічне покарання для злочинців

Максимальне посилення кримінальної відповідальності стосується вчинення злочинів проти основ національної безпеки України

Група народних депутатів пропонує посилити кримінальну відповідальність посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану. Відповідний законопроєкт був зареєстрований у Раді 1 березня.

Законопроєктом пропонується у статтях 111 та 113 Кримінального кодексу України передбачити максимальне покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану у вигляді позбавлення волі на 15 років або довічне позбавленням волі з обов’язковою конфіскацією всього майна.

«Спротив російській агресії в лічені години згортував всю країни та її мешканців. Проте, недивлячись на таку згуртованість та спільну протидію рашиській агресії, мають місце випадки вчинення ганебними «громадянами України» підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, на руйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчиняють інші дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Водночас такий стан потребує максимальне посилення відповідальності за дії таких ганебних «громадян України» за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану», – сказано у пояснювальній записці до проєкту закону.

Крім цього, законотворці зауважили, що злочинці, котрі вчинили держзраду та диверсію проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану, не повинні підпадати під амністю.

Нагадаємо, що в Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.