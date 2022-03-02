«Нас відправили на смерть. Вони поранених самі вбивають!» – російський солдат

Російський військовий єдиний залишився зі свого підрозділа

Полоненому російському окупанту надали можливість зателефонувати до рідних в РФ. Під час телефонної розмови він розповідає про звірства у своїй армії – офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних.

«Нас відправили на смерть. Вони навіть 200-х не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть похоронка не прийшла», – зазначає російський загарбник під час телефонної розмови.

Як повідомляє СБУ, цьому «вояку» пощастило більше, ніж іншим, він потрапив у полон до України.

Загарбник плаче та просить маму звернутись до «Спілки матерів Росії», сподівається на обмін.

Солдат боїться і за долю рідних, тож просить не розповідати всю правду про війну в Україні, аби не потрапити під репресії російських спецслужб.

Нагадаємо, за інформацією Служби безпеки України, середній вік російських військовополонених становить від 19 до 21 року. Згідно з захопленими документами, більшості тих, хто перебуває в українському полоні, не виповнилося і 22-23 років.