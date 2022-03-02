Boeing та Airbus можуть вбити російську цивільну авіацію

Boeing зупиняє співпрацю з Росією через напад на Україну

Американський авіаконцерн Boeing оголосив про призупинення основних операцій у Росії та про тимчасове закриття офісу в Києві. Про це повідомляє BBC.

«Ми також призупинили постачання комплектуючих, технічну підтримку та обслуговування літаків російських авіакомпаній», - йдеться у заяві менеджерів.

Парк головного російського перевізника компанії «Аерофлот» складається в основному з «боїнгів» 737 і 777.

З урахуванням санкцій, раніше накладених ЄС щодо використання та обслуговування літаків Airbus, під загрозою опинилася вся галузь російської цивільної авіації.

Нагадаємо, США планують закрити свій повітряний простір для російських літаків у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Також ЄС повністю закриває небо для Росії.

Як повідомлялося. American Airlines більше не співпрацює з «Аерофлотом» та S7.

Читайте також: