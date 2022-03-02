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    Економіка та фінанси

    Boeing та Airbus можуть вбити російську цивільну авіацію

    Boeing зупинив постачання комплектуючих, технічну підтримку та обслуговування літаків російських авіакомпаній - Boeing та Airbus можуть вбити російську цивільну авіацію
    Boeing зупинив постачання комплектуючих, технічну підтримку та обслуговування літаків російських авіакомпаній

    Boeing зупиняє співпрацю з Росією через напад на Україну

    Американський авіаконцерн Boeing оголосив про призупинення основних операцій у Росії та про тимчасове закриття офісу в Києві. Про це повідомляє BBC.

    «Ми також призупинили постачання комплектуючих, технічну підтримку та обслуговування літаків російських авіакомпаній», - йдеться у заяві менеджерів.

    Парк головного російського перевізника компанії «Аерофлот» складається в основному з «боїнгів» 737 і 777.

    З урахуванням санкцій, раніше накладених ЄС щодо використання та обслуговування літаків Airbus, під загрозою опинилася вся галузь російської цивільної авіації.

    Нагадаємо, США планують закрити свій повітряний простір для російських літаків у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

    Також ЄС повністю закриває небо для Росії.

    Як повідомлялося. American Airlines більше не співпрацює з «Аерофлотом» та S7.

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    Теги: Росія війна літак Boeing Україна #stoprussia
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    Boeing та Airbus можуть вбити російську цивільну авіацію