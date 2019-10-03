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    На Кіровоградщині поліцейський збив на смерть велосипедиста

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    На Кіровоградщині поліцейський збив на смерть велосипедиста

    ДТП сталася ввечері 2 жовтня в місті Олександрія

    У місті Олександрія на Кіровоградщині працівник поліції на автомобілі «Мерседес» допустив наїзд на велосипедиста. Постраждалий помер у лікарні.

    Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Кіровоградської області

    Аварія сталася 2 жовтня близько 21.30.

    «В результаті ДТП місцевий житель отримав травми та був доправлений до лікувального закладу, де від отриманих тілесних ушкоджень помер», - заявили в поліції.

    На місці аварії правоохоронці встановили, що за кермом автомобіля перебував працівник поліції. 

    За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2.ст. 286 Кримінального кодексу України. У рамках провадження тривають слідчі дії, у тому числі дослідження щодо наявності вмісту алкоголю в крові водія.

    «З місця ДТП вилучено речові докази та транспортний засіб. Призначено службове розслідування. Про подію також повідомлено ДБР», - додали в поліції.

    Нагадаємо, в ніч на 28 вересня у Дніпрі водій Opel Vectra здійснив наїзд на електроопору. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.

    Національна поліція України ДТП кримінал аварія розслідування Кіровоградщина поліція
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