Девʼятеро осіб загинули через обрив канатної дороги в Італії

Уцілілих в аварії евакуювали з допомогою гелікоптерів

Девʼятеро осіб загинуло на півночі Італії внаслідок обриву і падіння кабіни канатної дороги, що сталося в неділю, 23 травня. Про це повідомляє низка італійських ЗМІ, серед яких Ansa та La Stampa.

#Piemonte, funivia #StresaMottarone: il 118 piemontese ha confermato che 9 persone sono decedute, mentre 2 minorenni sono stati elitrasportati in codice rosso a Torino. Proseguono le operazioni di Soccorso Alpino, @emergenzavvf, 118, @_Carabinieri_ e altri enti dello Stato. pic.twitter.com/ommsfJ4qm4 — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 23, 2021

Також повідомляється, що аварія сталася на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре.

Кабіна з людьми обірвалася в одній з найвищих точок канатної дороги, недалеко від кінця маршруту на вершині Моттароне, у лісистій та важкодоступній зоні. На місці працюють рятувальні служби.

Всього у кабіні було 11 пасажирів. За останніми повідомленнями, постраждало двоє дітей, їх евакуювали медичними гелікоптерами до Турина.

Зазначену канатну дорогу у 2014 році закривали на капітальне оновлення вартістю чотири мільйони євро, і знову запустили з серпня 2016 року.

Під час локдауну вона не працювала і прийняла перших пасажирів 24 квітня. Повідомляється, що 23 травня там спостерігався досить значний потік людей – у сонячний вихідний чимало туристів з’їхалися, щоб подивитися краєвид на озеро.

Раніше повідомлялося про те, що у французьких Альпах 97 осіб провисіли на підвішених до тросу сидіннях на гірській канатній дорозі понад дві години.

Також сьогодні рятувальники в Луцьку зняли 12 осіб, які застрягли на колесі огляду.