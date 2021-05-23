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    Девʼятеро осіб загинули через обрив канатної дороги в Італії

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    Аварія сталася у лісистій та важкодоступній зоні - Девʼятеро осіб загинули через обрив канатної дороги в Італії

    Аварія сталася у лісистій та важкодоступній зоні

    Фото: Ansa

    Уцілілих в аварії евакуювали з допомогою гелікоптерів

    Девʼятеро осіб загинуло на півночі Італії внаслідок обриву і падіння кабіни канатної дороги, що сталося в неділю, 23 травня. Про це повідомляє низка італійських ЗМІ, серед яких Ansa та La Stampa.

    Також повідомляється, що аварія сталася на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре.

    Кабіна з людьми обірвалася в одній з найвищих точок канатної дороги, недалеко від кінця маршруту на вершині Моттароне, у лісистій та важкодоступній зоні. На місці працюють рятувальні служби.

    Всього у кабіні було 11 пасажирів. За останніми повідомленнями, постраждало двоє дітей, їх евакуювали медичними гелікоптерами до Турина.

    Зазначену канатну дорогу у 2014 році закривали на капітальне оновлення вартістю чотири мільйони євро, і знову запустили з серпня 2016 року.

    Під час локдауну вона не працювала і прийняла перших пасажирів 24 квітня. Повідомляється, що 23 травня там спостерігався досить значний потік людей – у сонячний вихідний чимало туристів з’їхалися, щоб подивитися краєвид на озеро.

    Раніше повідомлялося про те, що у французьких Альпах 97 осіб провисіли на підвішених до тросу сидіннях на гірській канатній дорозі понад дві години.

    Також сьогодні рятувальники в Луцьку зняли 12 осіб, які застрягли на колесі огляду.

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    Теги: ЗМІ дороги Італія аварія рятувальники
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    Девʼятеро осіб загинули через обрив канатної дороги в Італії