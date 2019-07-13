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    На Київщині на ремонті доріг розікрали майже 2,4 млн грн, - прокуратура

    • Розсилка
    На Київщині на ремонті доріг розікрали майже 2,4 млн грн, - прокуратура

    Кошти було виділено на ремонт доріг в районі селищ Хотянівка, Новосілки і Нові Петрівці у Вишгородському районі.

    Прокуратура повідомила про підозру директору одного з товариств на Київщині за фактом сприяння у привласненні понад 2,4 млн грн бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт доріг. Про це повідомили у прокуратурі міста Києва.

    Згідно з інформацією, кошти було виділено на ремонт доріг в районі сіл Хотянівка, Новосілки і Нові Петрівці у Вишгородському районі.

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    «Встановлено, що протягом 2017-2018 рр. службові особи сіл Хотянівка, Новосілки і Нові Петрівці підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації, що займається ремонтними роботами асфальтових доріг, і перерахували на рахунки товариства понад 20 мільйонів гривень. Роботи проведені в повному обсязі і неякісно, а їх обсяг не відповідає відомостям, зазначеним в документах. Різниця становить понад 2,4 млн грн», — йдеться у повідомленні прокуратури.

    Нагадаємо, 12 липня Державне бюро розслідувань провело обшуки у головному управлінні Державної фіскальної служби. Податківців звинувачують у завданні збитків державі на 630 млн грн.

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