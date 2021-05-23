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    У Луцьку зупинилося колесо огляду – аби витягти людей, розпочали рятувальну операцію

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    Людей, які застрягли на висоті, спустили додолу із допомогою драбини - У Луцьку зупинилося колесо огляду – аби витягти людей, розпочали рятувальну операцію
    Людей, які застрягли на висоті, спустили додолу із допомогою драбини
    Фото: t.me/dsns_telegram

    На атракціоні перебували 12 осіб, 6 із яких – діти

    У Луцьку рятувальникам довелося знімати людей із колеса огляду, яке зупинилося під час роботи. Інцидент трапився на території парку імені Лесі Українки. На атракціоні у цей час перебували 12 осіб, 6 із яких – діти, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    Повідомлення про аварію надзвичайники отримали о 16:00 та одразу ж розпочали рятувальну операцію. Людей, які застрягли на висоті, спустили додолу із допомогою драбини. О 17:11 порятунок було завершено, ніхто не постраждав.

    Раніше у Києві горіла адміністративна будівля «Епіцентру». Площа пожежі становила близько 200 кв. м. Гасіння вогню ускладнювалося високою температурою і щільним задимленням.

    Нагадаємо, 21 травня, о 09:32 сталося загорання автомобіля посеред дороги на вул. Вишгородській, 34 в Оболонському районі столиці. Рятувальники за 20 хвилин ліквідували загоряння.

    Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю, 21 травня, сталася пожежа в закладі громадського харчування на вул. Срібнокільській, 9, що у Дарницькому районі столиці.

    Теги: державна служба діти Луцьк
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    У Луцьку зупинилося колесо огляду – аби витягти людей, розпочали рятувальну операцію