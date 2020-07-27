Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею



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Жоден мандрівник не знехтує шансом зробити оригінальне фото біля знаменитої вежі в Пізі

Пізанська вежа - одна з найвідоміших та найбільш популярних пам'яток Італії.

Спроби зробити небанальну фотографію з Пізанською вежею від туристів виглядають саме так.

Пізанська вежа — частина ансамблю міського собору Собор Санта Марія Ассунта в Пізі. Вежа є дзвіницею собору і примикає до його північно-східного кута. Знаменитий соборний ансамбль в Пізі — шедевр середньовічної італійської архітектури. Вежа відома тим, що сильно нахилена.