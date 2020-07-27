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    Фото

    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею

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    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею

    Жоден мандрівник не знехтує шансом зробити оригінальне фото біля знаменитої вежі в Пізі

    Пізанська вежа - одна з найвідоміших та найбільш популярних пам'яток Італії.

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    Спроби зробити небанальну фотографію з Пізанською вежею від туристів виглядають саме так.

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    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимум креативу: курйозні та смішні фото туристів поруч з Пізанською вежею

    Пізанська вежа — частина ансамблю міського собору Собор Санта Марія Ассунта в Пізі. Вежа є дзвіницею собору і примикає до його північно-східного кута. Знаменитий соборний ансамбль в Пізі — шедевр середньовічної італійської архітектури. Вежа відома тим, що сильно нахилена.
    Висота вежі становить 56 метрів, діаметр — 15 метрів, діаметр фундаменту 19,6 метра. На вершину вежі ведуть сходи з 294 сходинок, піднявшись якими на саму гору, можна оглянути всю околицю. Всесвітньо відомий вчений Галілей використовував Пізанську вежу для своїх дослідів. З останнього її поверху він кидав різні предмети, щоб довести, що швидкість падіння не залежить від ваги падаючого тіла.
    Італія
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