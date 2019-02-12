Директор Центру пробації розказав, як діє альтернативне покарання для злочинців



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Директор Центру пробації Олег Янчук зауважив, що за чотири роки дії закону «Про пробацію» створено нормативну базу з врахуванням культурної і ментальної специфіки українського суспільства

Система покарань, не пов'язана з позбавленням волі, існувала в Україні давно. Іспитові строки, заборона обіймати певні посади та займатися певною діяльністю, громадські й виправні роботи. Виконання їх полягало переважно у здійсненні контрольних заходів. Але у всьому світі був інший підхід до альтернативних покарань. Таке покарання - лише частина системи пробації. Воно полягає в тому, що людина не потрапляє в місця позбавлення волі і отримує вирок без ізоляції від суспільства. Про результати дії системи пробації розказав директор Центру пробації Олег Янчук під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

5 лютого 2015 року президент підписав закон «Про пробацію». Пробація - цивілізований шлях роботи із правопорушниками, який довів свою ефективність в Європі з точки зору зорієнтованості на убезпечення суспільства та попередження вчинення повторних злочинів особами, які їх вже вчиняли.

«Не реагувати на протиправну поведінку в суспільстві неможливо, але в наших силах змінити поведінку людини, визначивши чинники, які спонукають до злочину» - зазначив Янчук.

Керівник Центру пробації зауважив, що усього за чотири роки в Україні створено найбільшу систему пробації, яку в інших країнах запускали роками, а подекуди і сьогодні не мають такого законодавчого і практичного досвіду, який є в нашій країні. «У нашій країні найбільша система пробації, бо і населення у нас багато, і країна велика. Тому в системі пробації працює 3 тисячі осіб. Працівником пробації між собою ми називаємо соціальним юристом. Це людина, яка повинна мати юридичну освіту, але орієнтувати в соціальних питаннях, психології», - говорить Янчук.

Він також зауважив, що за чотири роки дії закону створено нормативну базу з врахуванням культурної і ментальної специфіки українського суспільства, працівник пробації бере участь у судовому провадженні у якості повноправного учасника, створено дієву модель ювенальної пробації, власних інструментів роботи з правопорушниками, зокрема пробаційних програм, організовано підтримку органів місцевого самоврядування у вигляді затверджених цільових програм. «Ми запровадили абсолютну новацію для судового процесу – складення та подання персоналом пробації досудової доповіді щодо обвинувачених. За цей час ми підготували понад 33 тис. таких доповідей, і сьогодні майже всі суди запрошують цей документ, а це вже свідчить про те, що нас поважають і сприймають як повноцінного гравця кримінального процесу…» - додав Янчук.

Сьогодні на обліку пробації перебуває понад 50 тис. осіб, щороку по обліку проходить в середньому до 180 тис. осіб. 2/3 усіх засуджених судом потрапляють до органів пробації, а лише третина - до виправних установ закритого типу.

Янчук каже, що в рамках реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні створено модель ювенальної пробації. «На даний час у 13 містах України (Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Мелітополь, Маріуполь, Київ, Житомир, Львів, Рівне, Одеса, Миколаїв, Харків, Кропивницький) створено центри ювенальної пробації. Основними завданнями центрів є надання послуг комплексної допомоги (психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, інформаційних, юридичних тощо), що сприятиме зниженню рівня рецидиву злочинів, попередженню повернення неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом, на кримінальний шлях та якнайшвидшому поверненню їх до нормальних умов життєдіяльності», - продовжує директор Центру пробації.

Нині сприяють впроваджувати дієву систему пробації в Україні Проект Євросоюзу PRAVO, Проект NORLAU (Норвегія), Проект МАTRA (Нідерланди), Проект Ради Європи «Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні», Проект EDGE (Канада), USAID та UNODC.

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