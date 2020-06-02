Директорка Vogue Ukraine вважає, що в Україні - громадянська війна
«Ми були свідками громадянської війни у моїй країні», - написала Пеліпас
Fashion-директорка видання Vogue Ukraine заявила, шо в Україні громадянська війна.
Про це Юлія Пеліпас написала у себе в Instagram сторіз, реагуючи на події в США. Її допис оприлюднили «Букви».
«Ми були свідками громадянської війни у моїй країні. І це були найболючіші події у нашому житті. Сьогодні я зовсім не певна, що зробила правильно, давши життя двом людям у цьому світі, що з’їхав з глузду», - написала Пеліпас.
Слід зазначити, що українське видання журналу Vogue у грудні 2019 року представило масштабний проєкт з Оленою Зеленською, першою леді країни.
Дружина президента з’явилася не лише на обкладинці модного журналу, а й розповіла читачам про життя у новому статусі, нові обов’язки і можливості, а також «про моду як інструмент культурної дипломатії».
Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
У 2002 році Пеліпас почала свою кар'єру журналісткою на телеканалі «Інтер», де пропрацювала 4 роки. Пізніше Юлія Пеліпас стала fashion-продюсером спеціальних проектів Harper's Bazaar. Вона працювала стилістом в таких модних журналах України, як L'Officiel і Harper's Bazaar.
З 2013 року Юлія Пеліпас є fashion-директором в Vogue Ukraine
Вона також займається консалтингом для численних брендів. З січня 2020 року Юлія Пеліпас є international contributing fashion-директором в Vogue Ukraine