Директорка Vogue Ukraine вважає, що в Україні - громадянська війна



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Юлія Пеліпас зробила скандальне зізнання

«Ми були свідками громадянської війни у моїй країні», - написала Пеліпас

Fashion-директорка видання Vogue Ukraine заявила, шо в Україні громадянська війна.

Про це Юлія Пеліпас написала у себе в Instagram сторіз, реагуючи на події в США. Її допис оприлюднили «Букви».

«Ми були свідками громадянської війни у моїй країні. І це були найболючіші події у нашому житті. Сьогодні я зовсім не певна, що зробила правильно, давши життя двом людям у цьому світі, що з’їхав з глузду», - написала Пеліпас.

Слід зазначити, що українське видання журналу Vogue у грудні 2019 року представило масштабний проєкт з Оленою Зеленською, першою леді країни.

Дружина президента з’явилася не лише на обкладинці модного журналу, а й розповіла читачам про життя у новому статусі, нові обов’язки і можливості, а також «про моду як інструмент культурної дипломатії».