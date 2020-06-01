Уроки Другої світової війни: ґвалтівники ніколи не стануть героями

«Хіба не можна зрозуміти бійця, який пройшов тисячі кілометрів крізь кров, вогонь, смерть, якщо той побешкетує з жінкою?»

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Отрицать массовые изнасилования во время европейского похода советской армии невозможно, слишком много свидетельств сохранилось. Этого не делал и сам Сталин. Причем, в отношении даже не немок, а союзных СССР югославок. Вот что он сказал в ответ на претензии одного из лидеров югославских коммунистов: «Разве он не может понять бойца, прошедшего тысячи километров сквозь кровь, и огонь, и смерть, если тот пошалит с женщиной или заберет какой-нибудь пустяк?». Даже по официальным югославским данным «освободители» изнасиловали и затем убили больше ста местных женщин. Сталин знал об этом, но не считал какой-то серьезной проблемой: ну пошалили солдаты, ну перешалили немного или было их слишком много - женщина возьми, да и помри, делов-то.

Сталин был жестокий варвар, «Чингисхан с телефоном», как его называл Бухарин. И представления о морали, статусе женщин, праве на них победителей у него были абсолютно варварские. Современные российские «патриоты» притворяются цивилизованными людьми, но тоже оправдывают массовые изнасилования немок. Аргументы у них примерно такие: немцы первыми напали; зверствовали, убивали, насиловали, а наши таким образом просто отомстили за своих поруганных матерей и жен.

Положим, это даже правда, но и в этом случае преступникам нет оправдания. Ситуация похожа на притчу в жанре жестокого вестерна.

На соседних хуторах немецком и советском жили две криминальные семьи. Отец первой - Адольф кошмарил соседей, глава второй - Иосиф истязал в основном своих домочадцев, но также был не прочь поживиться чужой землицей. Какое-то время они крепко дружили. Однажды захватили и разделили между собой соседский польский хутор. Напились на радостях и клялись друг другу в дружбе, стоя прямо на костях убитых соседей.

Однако вскоре, что-то пошло не так. Адольф со своими здоровенными сыновьями ворвался в советский хутор. Ходили, правда, слухи, что Иосиф сам собирался напасть на Адольфа, но не успел. Впрочем, не в этом суть. Немцы сожгли дом, ограбили закрома, изнасиловали женщин, многих домочадцев убили или угнали в рабство. Однако в результате затянувшейся драки советские все-таки их одолели и сами захватили немецкий хутор. Там они радостно изнасиловали и убили множество женщин, стащили все ценное, ограбили и заставили на себя работать местных жителей (как и немцы в прошлом). Потом отжали часть хутора и оставили там своих надсмотрщиков.

Можно ли тут говорить о каком-то освобождении, героизме, подвиге, святости? Насильники и грабители не могут быть героями. Одна криминальная семейка во главе с обербандитом хотела уничтожить другую, совершила множество преступлений и злодейств, но проиграла схватку, была сама избита, изнасилована и ограблена. И не суть важно, кто в процессе долгого взаимного шантажа первым бросился в драку. Важно, что методы (садистские) и цели (имперские) у глав семейств были одинаково преступными.

Но самое главное то, как сегодня воспринимают ситуацию потомки участников этой трагической криминальной драмы. Немцы и через многие десятилетия не устают каяться в совершенных их предками злодеяниях. Российская власть и истеблишмент всячески во всем оправдывает дедОв и почитают их за святых героев. Первые покаялись в преступлении, вторые сделали из него предмет культа. Первые преодолели преступное наследие, вторые стали его активно продолжать действием, напали на Украину, посылают своих головорезов на войну по всему миру от ливийских берегов до кавказских гор, от донецких степей до сирийских пустыней, как делал это их вроде бы главный враг, а в действительности альтер эго, - немецкий фюрер.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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