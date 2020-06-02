Дженніфер Еністон продає оголену фотографію для боротьби з коронавірусом
Всі виручені від продажу кошти підуть на безкоштовне тестування на коронавірус
Фотографія 1995 року, на якій актриса Дженніфер Еністон постала голою, буде виставлена на аукціон в благодійних цілях.
Про це зірка серіалу «Друзі» повідомила в своєму Instagram-акаунті.
Знімок зроблений фотографом Марком Селігером. Всі виручені від продажу кошти підуть на боротьбу з коронавірусом, зокрема, на безкоштовне тестування та послуги охорони здоров'я для менш забезпечених громадян.
Актриса також розповіла, що ще 24 фотопортрета Селігера підуть з молотка.
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My dear friend @markseliger teamed up with @radvocacy and @christiesinc to auction 25 of his portraits - including mine - for COVID-19 relief... 100% of sales proceeds of this portrait will go to @NAFClinics, an organization which provides free coronavirus testing and care nationwide to the medically underserved. Link in my bio to learn more about the auction. Thank you again to Mark for allowing me to be part of this #radart4aid
Раніше Еністон знялася у відвертій фотосесії для журналу Interview. На обкладинці вона позує в шкіряній куртці на голе тіло і чорних трусиках із завищеною талією, сидячи на столі і розставивши ноги. Її образ доповнюють кільце і сережки, а також шкіряні чоботи вище коліна в тон наряду.