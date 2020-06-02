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    У світі

    Дженніфер Еністон продає оголену фотографію для боротьби з коронавірусом

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    Дженніфер Еністон продає оголену фотографію для боротьби з коронавірусом - Дженніфер Еністон продає оголену фотографію для боротьби з коронавірусом
    Дженніфер Еністон продає оголену фотографію для боротьби з коронавірусом
    Фото: jenniferaniston

    Всі виручені від продажу кошти підуть на безкоштовне тестування на коронавірус

    Фотографія 1995 року, на якій актриса Дженніфер Еністон постала голою, буде виставлена на аукціон в благодійних цілях.

    Про це зірка серіалу «Друзі» повідомила в своєму Instagram-акаунті.

    Знімок зроблений фотографом Марком Селігером. Всі виручені від продажу кошти підуть на боротьбу з коронавірусом, зокрема, на безкоштовне тестування та послуги охорони здоров'я для менш забезпечених громадян.

    Актриса також розповіла, що ще 24 фотопортрета Селігера підуть з молотка.

    Раніше Еністон знялася у відвертій фотосесії для журналу Interview. На обкладинці вона позує в шкіряній куртці на голе тіло і чорних трусиках із завищеною талією, сидячи на столі і розставивши ноги. Її образ доповнюють кільце і сережки, а також шкіряні чоботи вище коліна в тон наряду.

    актриса аукціон Instagram коронавірус
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