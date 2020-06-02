Дженніфер Еністон продає оголену фотографію для боротьби з коронавірусом



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Дженніфер Еністон продає оголену фотографію для боротьби з коронавірусом Фото: jenniferaniston

Всі виручені від продажу кошти підуть на безкоштовне тестування на коронавірус

Фотографія 1995 року, на якій актриса Дженніфер Еністон постала голою, буде виставлена на аукціон в благодійних цілях.

Про це зірка серіалу «Друзі» повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Знімок зроблений фотографом Марком Селігером. Всі виручені від продажу кошти підуть на боротьбу з коронавірусом, зокрема, на безкоштовне тестування та послуги охорони здоров'я для менш забезпечених громадян.

Актриса також розповіла, що ще 24 фотопортрета Селігера підуть з молотка.

Раніше Еністон знялася у відвертій фотосесії для журналу Interview. На обкладинці вона позує в шкіряній куртці на голе тіло і чорних трусиках із завищеною талією, сидячи на столі і розставивши ноги. Її образ доповнюють кільце і сережки, а також шкіряні чоботи вище коліна в тон наряду.