Офіціантки заспівали гімн України у Донецьку (відео)
В адміністрації кафе заявили, що «не заохочують» таку поведінку
В окупованому Донецьку працівниці кафе «Базилік» заспівали гімн України. Через це їх звільнили та змусили вибачатися на камеру. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Дівчата зняли відео, як співають на роботі гімн України, а згодом було опубліковано ще одне відео з їхнім вибаченням за те, що слухали гімн України у тимчасово окупованому Донецьку.
«Ми хотіли попросити вибачення за відео, яке ми зняли на роботі разом. Ми не хотіли травмувати чиїсь почуття. Це відео не несе ніякого політичного характеру. Ми народилися і живемо в Донецьку постійно, і дуже любимо це місто. Щиро просимо вибачення», – сказали офіціантки.
Адміністраторка кафе повідомила, що співробітниць кафе «Базилік» звільнено. Дирекція закладу «не заохочує» таку поведінку.
«Ми просимо вибачення за відео, яке зняли офіціантки-стажерки на роботі. Вони більше не працюють з нами, оскільки ми не розділяємо їхню точку зору та не заохочуємо таку поведінку. Батьків та правоохоронців про це вже повідомили», – заявила адміністраторка «Базиліку».
Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі місцеві заспівали гімн України на очах в окупантів.
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