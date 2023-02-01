Щодо літаків, які так потрібні Україні

Зараз на Донбасі спостерігається активізація в тому числі ворожоі авіації

Протягом цих страшних 9 років війни ми неодноразово чули від наших західних партнерів, що це неможливо. «Javelin», «Leopard», «HIMARS», ППО і ПРО. Але після кожної нової жорстокої атаки РФ наші друзі усвідомлюють, що без цього ми не втримаємося.

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Шкода, що на переосмслення очевидних речей йде час. Який грає на РФ і приносить нам нові руйнування і жертви.

РФ почала повномасштабне вторгнення з повітря. Кияни і жителі інших міст прозкинулися 24 лютого о 5 ранку від вибухів, росіяни бомбили столицю і інші території, паралельно їх наземні підрозділи вдерлися через наш кордон.

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Зараз на Донбасі спостерігається активізація в тому числі ворожоі авіації. Про це розповідають наші військові.

Ми дякуємо партнерам за танки, але вони безсилі проти ворожих літаків на високій відстані.

Не можна дати ворогу перевагу в повітрі. А наш повітряний флот- і невеликий, і старенький, і зазнав втрат за ці страшні місяці.

Я впевнена, що наші західні партнери перейдуть і «червону лінію» щодо літаків. Але це питання нашої роботи і часу, якого обмаль.

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Тому потрібно, аби якомога більше західних політиків і ЗМІ відвідували Україну, спілкувалися з людьми, на власні очі бачили руйнування і деокуповані території. А ми маємо потроіти зусилля в переговорах з усіма партнерами і друзями щодо літаків. Сформувати позитивну думку в парламентах( як це було в Бундестазі щодо поставок танків), в суспільствах. І тоді уряди будуть сміливіше приймати важливі і правильні рішення.

Наступні тижні і місяці дуже важливі.