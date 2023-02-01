Щодо літаків, які так потрібні Україні
Зараз на Донбасі спостерігається активізація в тому числі ворожоі авіації
Протягом цих страшних 9 років війни ми неодноразово чули від наших західних партнерів, що це неможливо. «Javelin», «Leopard», «HIMARS», ППО і ПРО. Але після кожної нової жорстокої атаки РФ наші друзі усвідомлюють, що без цього ми не втримаємося.
Шкода, що на переосмслення очевидних речей йде час. Який грає на РФ і приносить нам нові руйнування і жертви.
РФ почала повномасштабне вторгнення з повітря. Кияни і жителі інших міст прозкинулися 24 лютого о 5 ранку від вибухів, росіяни бомбили столицю і інші території, паралельно їх наземні підрозділи вдерлися через наш кордон.
Зараз на Донбасі спостерігається активізація в тому числі ворожоі авіації. Про це розповідають наші військові.
Ми дякуємо партнерам за танки, але вони безсилі проти ворожих літаків на високій відстані.
Не можна дати ворогу перевагу в повітрі. А наш повітряний флот- і невеликий, і старенький, і зазнав втрат за ці страшні місяці.
Я впевнена, що наші західні партнери перейдуть і «червону лінію» щодо літаків. Але це питання нашої роботи і часу, якого обмаль.
Тому потрібно, аби якомога більше західних політиків і ЗМІ відвідували Україну, спілкувалися з людьми, на власні очі бачили руйнування і деокуповані території. А ми маємо потроіти зусилля в переговорах з усіма партнерами і друзями щодо літаків. Сформувати позитивну думку в парламентах( як це було в Бундестазі щодо поставок танків), в суспільствах. І тоді уряди будуть сміливіше приймати важливі і правильні рішення.
Наступні тижні і місяці дуже важливі.
Коментарі — 0