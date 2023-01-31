Буданов: Крим відвоюємо

Буданов: «Ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому»

Наступ з Білорусі у розвідці вважають малоймовірним

Цього року Росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю Washington Post.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відновлення наступу з Білорусі він називає малоймовірним, такий крок може свідчити лише про намір відволікти і розділити сили оборони. начальник розвідки також додав, що «ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому».

Буданов також прокоментував можливість застосування ядерної зброї Росією у разі заходу українських військ до тимчасово окупованого Криму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це тактика лякання. Росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Нанесення ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до розпаду Росії. І вони це дуже добре знають».

Інші заяви Буданова включали, що Путін смертельно хворий на рак і має кілька двійників.

«Відкрите питання, чи справжній це зараз Путін», – сказав Буданов.

Нагадаємо, що ексглава ЦРУ розказав, як Україні звільнити Крим. Аби розпочати деокупацію Криму, українським воїнам потрібно перебити сухопутний «коридор» на пів острів. Про це розповів командувач американського угруповання в Ірані генерал Девід Петреус в інтерв'ю The Washington Post.

Нещодавно генерал Маломуж пояснив, чому Україні потрібно звільнити окуповані території в найближчі 2-4 місяці. Росія перейшла до нової тактики: більш потужне об'єднання всіх ресурсів, навчання хоча б упродовж 2-4 місяців та підготовка нових дивізій та частин, які працюватимуть уже на подальший наступ на території України.