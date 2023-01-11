Який вигляд матиме українська Перемога

Прогнози щодо завершення війни з Росією почали щедро сипатися у переддень і відразу від початку нового року

Критично вдумливу людину – і не лише в Україні! – мало б напружити чимала кількість експертів різного рівня компетентності, а то й зовсім без такого. Проте чисельність прогнозистів урівноважує невелика кількість пропонованих варіантів. І характерно: жоден не розглядає питомо українського, який згодом теж міг би стати для когось хрестоматійним зразком.

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Політолог Максим Розумний розділяє подібні прогнози на два варіанти. Перший – війна завершиться поразкою України. Другий, повністю протилежний – поразка Росії. Але якщо варіант номер один він справедливо вважає несумісним із життям нашої держави й, відповідно, нашим життя там розвитком, варіант номер два містить в собі, за Максимом Розумним, вже щонайменше чотири сценарії. Кожен із яких цілком може мати інші підсценарії, що цілком відповідає змісту української застільної пісні: «Ой столик, столик, за столиком – столик, а за тотим столиком – іще один столик».

Відкинувши рефлексії щодо деталей миру та пошуку в них вигідного Росії диявола, варто віднести до сегмента так званих «еротичних фантазій» пророцтва щодо параду ЗСУ на московській Красній площі, командувати яким буде Залужний, а приймати – Зеленський. Туди ж – розмови про реальність перспектив повернення Кубані, встановлення демілітаризованої зони в Курській та Бєлгородській областях під контролем «блакитних касок» НАТО і тому подібну футурологію.

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Політолог Євген Магда наголошує на факті, який для таких футурологів чомусь досі не є очевидним: «Росія занадто велика і має ядерну зброю для того, щоб її можна було якось затиснути, навіть найбільшими у світовій історії санкціями проти неї». Це означає: втручання США в війну не наблизить її фіналу й поразки «поганих хлопців», як це було в практично всіх війнах XX століття: від Першої світової до Балканської. Гітлер наклав на себе руки в бункері, а Геббельс учинив із родиною (дружина й шестеро дітей) масове самогубство, бо Німеччину захопили з усіх боків кілька армій: Червона, британська й американська плюс французи, що примкнули до них. А диктатор Слободан Мілошевич упав після того, як сили НАТО з подачі США бомбардували Белград у 1999 році. У XX столітті світ ще не стояв перед викликом, кинутим агресивною ядерною державою. Тож російську столицю ніхто не окупуватиме військовим способом, і не бомбардуватиме з літаків.

Тому можливі варіанти завершення війни після обговорень зводяться до двох: корейського і фінського.

Про корейський згадав, наприклад, британський журналіст-міжнародник Гідеон Рахман. За його версією, частина України буде окупована, але ж в іншу частину піде і фінансова, і матеріальна допомога. Він наголошує: «Ви станете такою ж квітучою країною, як Південна Корея». Але умовний поділ України за принципом двох Корей розглядався ще від 2015 року. Причому – самими українцями. Під Північною Кореєю малися на увазі так звані «ЛДНР», тобто – окуповані Росією території Донбасу. А під Південною – вся інша Україна. Фокус у тому, що прихильники такого варіанту завершення війни з Росією уже готові розширити «Північну Корею – 2» до окупованих територій Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. І в обох варіантах Крим до жодних з умовних «Корей» не належав, лишався за дужками.

Фінський варіант передбачає майже те саме, включно з ігнором «кримського питання». Тобто, віддати Росії окуповані території, перетворити лінію розмежування на новий державний кордон і далі розвиватися, відбудовуватися, вступати в ЄС і НАТО з тією Україною, яка залишилася. Різниця – в політичному тлумаченні. Бо у випадку «кореїзації» Донбас лишається Донбасом, маріонетковим квазідержавним утворенням зі своїми фейковими міністерствами й потішними міністрами. А у випадку «фінляндизації» окуповані регіони стають федеральними округами РФ, навіть без натяку на фейкову державність.

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Показово, що «фінський» та «корейській» варіанти розвитку України розглядаються як закріплення поточного стану справ на фронті (окуповані території лишаються такими) так і у форматі виходу на лінію розмежування станом на 23 лютого 2022 року. Звільнення ж усієї України включно з Кримом та повернення кордонів до стану на 1 березня 2014 року розглядається як бажаний для переважної більшості (89%) громадян України варіант перемоги. Проте з причин, зазначених вище Євгеном Магдою, цей варіант поки має найменше перспектив. Без воєнної перемоги цього не досягти, потрібно багато зброї, проте Захід її не дає, бо в Росії є неадекватне керівництво і ядерна бомба.

Цікаво, що з цієї ж причини недосяжний для нас і «хорватський» варіант. Коли після підписання 1992 року угоди про припинення вогню війна Хорватії за незалежність стала на паузу. А вже за три роки, в 1995-тому, хорватська армія провела спершу операцію «Блискавка» а потім – операцію «Буря», в ході якої хорвати ліквідували Сербську Кра́їну – аналог «ЛДНР» та остаточно деокупували свої території.

Розмір території та ядерна зброя для перемоги України на українських умовах становлять не найбільшу проблему. Значно проблематичнішою є інтегрованість російської агентури в політичний істеблішмент всіх без винятку держав на планеті, великих та малих. Та існування проросійського порядку денного в різних суспільствах. Воювати з Росією не обов`язково зброєю. Досить, аби всі впливові країни на всіх рівнях почали сприймати Росію так само, як гітлерівську Німеччину. А російський порядок денний офіційно прирівняти до засудженого в Нюрнберзі фашизму з усіма наслідками, включаючи кримінальне покарання за підтримку Росії чи навіть ввічливу посмішку в бік росіянина.

Ось це й буде вважатися українським варіантом перемоги в цій війні. Криміналізація всього російського в короткостроковій перспективі посилить насамперед військову підтримку. Що допоможе реалізувати «хорватський» варіант, але без угод про припинення вогню та інших оперативних пауз. І ще одна неодмінна складова, без якої українська перемога буде неповною – це розбудова справжньої, а не проросійської «суверенної» демократії всередині країни-переможця. Країни, в якій колаборанти з ОПЗЖ будуть вичищені з політичного життя та не матимуть доступу до державної служби. А Нестор Шуфрич не буде відповідати за свободу слова.