Окупанти перетворили захоплені території України на в'язницю – Федоров

В окремих населених пунктах Запорізької області окупанти запровадили цілодобові комендантські дні

Російські загарбники перетворили окуповані території України на в'язницю, а окремі населені пункти – на тюремні камери. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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За його словами рашисти не дають людям виїхати з тимчасово окупованих територій. Так, близько місяця назад росіяни закрили виїзд з окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей у бік Запоріжжя.

«Виїхати з окупації – як виграти в лотереї. За місяць з 4-х областей, де в мирний час проживало понад 9 мільйонів людей, до Запоріжжя вирвалося лише 4 людини», – підкреслив Федоров.

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Крім того, в окремих населених пунктах Запорізької області окупанти запровадили цілодобові комендантські дні. Місцевому населенню не дозволяють виходити з дому навіть за продуктами і ліками. Людей також змушують оформляти перепустки для пересування між окупованими містами та селами.

«Пріоритетом є звільнення не тільки територій України, а й сотень тисяч українців, які стали в'язнями країни-терориста Росії», – зазначив мер Мелітополя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з тимчасово окупованого Мелітополя масово тікають російські медики. Тепер росіяни в паніці підкупом намагаються вмовити наших медичних працівників «служити» армії Росії.