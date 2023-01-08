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Окупанти перетворили захоплені території України на в'язницю – Федоров

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти перетворили захоплені території України на в'язницю – Федоров
Федоров зваявив, що Росія перетворила окуповані території України на в'язницю
фото ілюстративне

В окремих населених пунктах Запорізької області окупанти запровадили цілодобові комендантські дні

Російські загарбники перетворили окуповані території України на в'язницю, а окремі населені пункти – на тюремні камери. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами рашисти не дають людям виїхати з тимчасово окупованих територій. Так, близько місяця назад росіяни закрили виїзд з окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей у бік Запоріжжя.

«Виїхати з окупації – як виграти в лотереї. За місяць з 4-х областей, де в мирний час проживало понад 9 мільйонів людей, до Запоріжжя вирвалося лише 4 людини», – підкреслив Федоров.

Крім того, в окремих населених пунктах Запорізької області окупанти запровадили цілодобові комендантські дні. Місцевому населенню не дозволяють виходити з дому навіть за продуктами і ліками. Людей також змушують оформляти перепустки для пересування між окупованими містами та селами.

«Пріоритетом є звільнення не тільки територій України, а й сотень тисяч українців, які стали в'язнями країни-терориста Росії», – зазначив мер Мелітополя. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з тимчасово окупованого Мелітополя масово тікають російські медики. Тепер росіяни в паніці підкупом намагаються вмовити наших медичних працівників «служити» армії Росії. 

Теги: росіяни Іван Федоров звільнення окуповані території окупанти Запоріжжя

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